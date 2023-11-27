В Чехии сегодня планируется самая крупная в истории страны забастовка

Профсоюзы Чехии сегодня, 27 ноября, проведут забастовку, которая охватит сотни предприятий и компаний с почти 1 млн сотрудников и персонал 70% школьных учреждений. Она станет крупнейшей в истории страны, заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Стршедулы.

По его словам, чехи «возмущены сложившимся положением дел» и считают, что «власти их не слышат». «Цель забастовки — заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если они (власти страны.— "Ъ") думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже»,— сказал господин Стршедулы накануне (цитата по «РИА Новости»).

Главное недовольство профсоюзов вызвал подписанный президентом Петром Павлом пакет мер по оздоровлению госфинансов, включающий снижение госдотаций, отмену некоторых налоговых льгот, повышение НДС на ряд товаров и услуг, изменение условий выплаты пенсий. По мнению профсоюзов и оппозиции, эти изменения приведут к повышению инфляции и снизят уровень жизни граждан.

Профсоюзы и работодатели выдвинули девять предложений по изменению пакета мер, но власти согласились обсудить только «два с половиной из них», утверждает глава ЧМКП. Он назвал это недостаточным.

Митинги и шествия сегодня планируются во всех регионах республики. В Праге протестующие соберутся на Малостранской площади у здания парламента. В забастовке примут участие в том числе профсоюзы работников транспорта, железнодорожников, образования, здравоохранения, культуры, пищевой и деревообрабатывающей отраслей. Многие предприятия планируют остановить производство как минимум на час.

Лаура Кеффер