Министром ЖКХ Башкирии назначена Ирина Голованова

Министром жилищно-коммунального хозяйства Башкирии назначена Ирина Голованова. На посту главы министерства она сменила Бориса Беляева, осужденного за превышение должностных полномочий при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

В июне Ленинский райсуд Уфы признал Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева (тогда занимал должность главы минстроя Башкиии) виновными и приговорил к шести годам лишения свободы. В ноябре ВС Башкирии сократил сроки заключения: Рамзилю Кучарбаеву до трех лет лишения свободы, а Борису Беляеву — до двух лет и двух месяцев.

С августа 2022 года исполняющим обязанности министра ЖКХ республики является Ирина Голованова.

Ирина Голованова родилась в 1973 году в Кумертау. Окончила Кумертауский авиационный техникум, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую государственную академию государственной службы и управления при президенте республики Башкортостан. Трудовую деятельность начала в 1993 году кредитным инспектором Ермолаевского отделения Агропромбанка. Затем работала в Социнвестбанке, Ермолаевском спиртоводочном комбинате, Кумертауской ТЭЦ.

В 2008 году была назначена заместителем генерального директора по экономике и финансам ГУП «Республиканское агентство регулирования продовольственного рынка «Башагропродукт». В 2008–2013 годах работала в Федерации профсоюзов Башкирии.

В 2013–2018 годах занимала должность первого заместителя главы администрации Кумертау. В 2018–2019 годах — помощник исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии.

В 2019 была назначена заместителем министра ЖКХ, затем первым заместителем министра, а в последствии исполняющим обязанности министра ЖКХ Башкирии.

Булат Баширов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте