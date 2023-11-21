«Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге 23 ноября

В Санкт-Петербурге вводят «желтый» опасности из-за погодных условий. Он будет действовать 23 ноября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Согласно сведениям Росгидрометцентра, с 3:00 до 12:00 23 ноября на территории Петербурга ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут скорости в 15-18 м/с. Помимо этого петербуржцев предупреждают о сильном снеге, который местами превратится в метель.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за риска образования гололеда в Петербурге до 21 ноября продлевается «желтый» уровень опасности.

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