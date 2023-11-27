Глав восьми регионов хотят заставить лично отвечать за бюджетный дефицит

Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на губернаторов восьми субъектов федерации. В их числе, Республика Тыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Это следует из проекта постановления правительства об увязке перечисления регионам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Он опубликован на портале regulation.gov.ru

Согласно документу, для восьми регионов стандартная форма соглашения о предоставлении дотаций в 2024 году будет расширена. Губернаторам предложено подписаться под обещаниями целевой траты федеральных денег на социальные программы, повышение эффективности бюджетных учреждений, под отказом от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции, а также о повышении собираемости доходов и согласовании с Минфином проекта бюджета на 2025 год и региональных законов, которые влияют на итоговый объем дотаций. При непредоставлении Минфину подписанного соглашения или данных о его исполнении регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи и федеральных денег не получат. Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

В настоящее время при существенной разнице в численности населения и финансовом состоянии субъектов РФ три четверти из них получают такие дотации, чтобы выравнивать объем средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина вне зависимости от места его проживания.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев