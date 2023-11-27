Новосибирец получил предостережение за хакерскую атаку на минцифры области

Житель Новосибирска получил предостережение за хакерскую атаку на государственные информационные ресурсы, сообщает УФСБ региона. В случае совершения повторного преступления он понесет уголовное наказание по ч. 1 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, максимальное наказание лишение свободы до 2 лет).

Новосибирец 1966 года рождения пытался получить доступ к ресурсам минцифры области и ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

«По независящим от хакера обстоятельствам компьютерную атаку завершить ему не удалось», - говорится в сообщении.

В органах госбезопаснсости отметили, что с начала 2023 года в отношении жителей области за совершение компьютерных преступлений было возбуждено 15 уголовных дел, 11 граждан осуждены, трем жителям объявлены официальные предостережения. Еще 13 новосибирцев привлекли к административной ответственности.

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Александр Кислев