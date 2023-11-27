«Ведомости»: Ozon изучает внедрение брокерского сервиса

Маркетплейс Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в своей экосистеме, сообщили источники «Ведомостей». Представитель компании заявил, что на данный момент у ритейлера «нет планов по запуску собственного брокера».

По данным газеты, Ozon активно ищет сотрудников для брокерского сервиса. В компании на это ответили, что постоянно работают над развитием своих сервисов, «поэтому периодически набираем новых людей с разным опытом». Источник «Ведомостей» заявил, что Ozon заинтересован в расширении экосистемы, в особенности своего банка.

К реализации проекта привлечен бывший руководитель направления корпоративных продаж в ВТБ. В октябре, по открытым данным, он был назначен гендиректором Ozon Invest, до этого он руководил Ozon Fintech.

Маркетплейс запустил Ozon Invest еще в 2019 году. Физлица могли профинансировать с ее помощью компании малого и среднего бизнеса. Сейчас сервис работает в формате b2b, а программа финансирования от инвесторов недоступна.

Как Ozon привлекает клиентов через банк — в материале «Ъ» «"Озон" открыл счет покупателям».

Леонид Уварчев