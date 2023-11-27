Растрату спустили в кредитный департамент

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате почти 900 млн руб. из средств Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ). Интересно, что на этот раз в материалах расследования не фигурируют владельцы или руководители рухнувшего в 2016 году финансового учреждения: в двух эпизодах растраты обвиняется Александр Лаврентьев, занимавший должность заместителя руководителя кредитного департамента банка. Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, выданный одному из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андрею Вдовину.

Мещанский суд приступил к рассмотрению по существу материалов дела о растрате 866 млн руб. из средств Финансово-промышленного банка. До своего краха, произошедшего семь лет назад, это кредитное учреждение входило в первую сотню российских банков по величине активов.

Единственным обвиняемым по делу является Александр Лаврентьев, который в материалах расследования фигурирует как начальник кредитного управления Промсвязьбанка — по последнему месту работы. На первом заседании по ходатайству прокуратуры суд лишь продлил срок содержания обвиняемого под стражей, который истекал 22 ноября. В следующий раз, как ожидается, будет зачитано обвинительное заключение.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовным делом, которое поступило в Мещанский суд столицы, занималось управление по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СКР. Его материалы в 2022 году были выделены из «большого» дела о хищении у Финпромбанка 5,6 млрд руб., которое СКР ведет с 22 ноября 2017 года. Это расследование пока не завершено.

Александр Лаврентьев в «большом» деле долгое время фигурировал в качестве свидетеля, однако 14 февраля 2023 года он был задержан после очередного вызова на допрос. Спустя несколько часов ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам совершения особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На следующий день Басманный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, отправил финансиста в СИЗО. Добиться изменения этой меры пресечения защите фигуранта так и не удалось, несмотря на такие аргументы, как наличие у него на иждивении малолетних детей, престарелых родителей, а также необходимость выплачивать ипотеку.

Оба эпизода, о которых идет речь в материалах уголовного дела, относятся к 2015 году и касаются выдачи кредитов физическим лицам. Оба займа не погашались и не обслуживались вплоть до отзыва у банка лицензии, а самый крупный из них, на сумму $11 млн, был оформлен совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и одному из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андрею Вдовину. Напомним, что сам господин Вдовин четыре года назад был заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования о миллиардных хищениях средств уже в собственном АТБ.

Свою вину в растрате финансист Лаврентьев не признает, а его защита не комментирует ни претензии со стороны следствия, ни перспективы судебного процесса. Ранее, впрочем, представители фигуранта настаивали, что в незаконных финансовых операциях господин Лаврентьев участия не принимал и никакого отношения к хищению средств Финпромбанка не имеет. Действия, которые следствие трактует как преступные, указывали представители подсудимого, выполнялись им в рамках его служебных обязанностей. При этом, учитывая должность, которую занимал в финансовом учреждении господин Лаврентьев, настаивали в окружении обвиняемого, он не мог влиять на кредитную политику Финпромбанка, что и подтвердил в свое время арбитражный суд, отказав в иске к подсудимому со стороны Агентства по страхованию вкладов и отметив в своем решении, что ответчик не являлся владельцем или контролирующим лицом банка.

Владислав Трифонов