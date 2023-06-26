Кредиты пригодились обвинению

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн руб. из средств АКБ «Финансово-промышленный банк» (Финпромбанк). До своего краха в 2016 году это кредитное учреждение входило в первую сотню российских банков. В материалах дела речь идет о выдаче физическим лицам крупных невозвратных кредитов, которые не обслуживались вплоть до отзыва у банка лицензии. Самым крупным из них является заем на $11 млн, выданный совладельцу банка АТБ и сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину. Интересно, что при этом в деле, по данным “Ъ”, не фигурируют владельцы или бывшие топ-менеджеры рухнувшего банка: единственным обвиняемым на данный момент является Александр Лаврентьев, занимавший в финансовой структуре должность заместителя руководителя кредитного департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Махонин / ТАСС Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Расследованием обстоятельств особо крупной растраты в Финпромбанке (ч. 4 ст. 160 УК РФ) СКР начал заниматься после того, как в правоохранительные органы обратились представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ), попросившие дать правовую оценку деятельности руководства кредитного учреждения. До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.

В уголовном деле фигурируют два эпизода, относящиеся к 2015 году. Они связаны с выдачей кредитов физическим лицам, которые не погашались и не обслуживались вплоть до отзыва у банка лицензии. А самый крупный невозвратный кредит на сумму $11 млн, по данным “Ъ”, был выдан Финпромбанком совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), экс-владельцу сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину. Напомним, что четыре года назад господин Вдовин был заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования о миллиардных хищениях средств в самом АТБ.

Общая сумма ущерба, которая фигурирует в деле о растрате денег в Финпромбанке, составляет 866 млн руб.

Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять».

Лишь после того, как материалы обоих уголовных дел были недавно объединены в одно производство, в них появился первый фигурант — Александр Лаврентьев, занимавший в свое время в Финпромбанке должность заместителя руководителя кредитного департамента. Господин Лаврентьев был задержан, ему предъявили обвинение в растрате, а Басманный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал заключение финансиста в СИЗО. На данный момент действие этой меры пресечения продлено до 22 июля. Отметим, что на момент ареста господин Лаврентьев возглавлял кредитное управление Промсвязьбанка.

Интересно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным “Ъ”, фигурировал в качестве свидетеля и пару раз вызывался на допросы в ГСУ СКР. Кроме того, по иску АСВ Александра Лаврентьева пытались привлечь к субсидиарной ответственности, однако Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка.

Вину финансист не признает. Его представитель ранее заявлял “Ъ”, что оснований для уголовного преследования господина Лавреньева нет. Кредитные договоры, которые инкриминируются Александру Лаврентьеву, подчеркнул собеседник “Ъ”, подписывались его обвиняемым «исключительно в рамках служебных обязанностей». «При этом следствие намеренно закрывает глаза на выводы арбитражного суда»,— отметил представитель финансиста. «Александр Лаврентьев, работая в Финпромбанке, не выходил за рамки своих служебных полномочий и не влиял на его финансовую политику, не являлся ни владельцем, ни контролирующим лицом в банке,— резюмировал собеседник “Ъ”.— Поэтому выглядит очень странно, что он является единственным обвиняемым по этому делу. Логика следствия выглядит абсурдной, а обвинение — немотивированным».

Владислав Трифонов