Имущество МиГа подготовили к заочному процессу

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) довел до суда уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по управлению имуществом корпорации МиГ Акима Носкова. Процесс над ним будет проходить в заочном режиме, поскольку бывший топ-менеджер госпредприятия еще в 2016 году уехал в Латвию и сейчас числится в международном розыске. Господину Носкову инкриминируют то же преступление, что и уже осужденным ранее его подельникам, среди которых и родной брат беглеца Егор Носков, являвшийся вице-президентом ПАО «Туполев»,— хищение в начале 2000-х годов комплекса принадлежавших МиГу зданий на Ходынском поле площадью 22 тыс. кв. м и стоимостью не менее 200 млн руб.

Уголовное дело в отношении 50-летнего Акима Носкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201), рассмотрит Савеловский суд столицы. При этом процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку еще в 2016 году бывший заместитель руководителя корпорации МиГ Аким Носков, за год до этого ставший вице-президентом другой крупной авиастроительной компании — «Иркут», уехал в Латвию. В итоге обвинение ему предъявили заочно. А в январе 2017 года ФСБ объявила бывшего топ-менеджера МиГа и «Иркута», успевшего поработать еще и в ОАО «Вертолетная сервисная компания», в международный розыск. Еще через месяц Акима Носкова по ходатайству следствия Басманный суд заочно арестовал.

По версии СКР, в преступную группу помимо выпускников Финансовой академии при правительстве РФ Акима Носкова и его родного брата Егора Носкова, являвшегося заместителем гендиректора ПАО «Туполев», входили также бывшие замгендиректора по экономике и финансам Российской самолетостроительной корпорации (РСК МиГ) Сергей Мамаев и гендиректор «дочки» МиГа — ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров.

Махинации с принадлежавшей РСК МиГ недвижимостью были выявлены сначала Счетной палатой, а затем и в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки. Ее материалы и послужили основанием для возбуждения СКР уголовного дела.

Как было установлено в ходе проверок, в 2001 году РСК МиГ решила избавиться от своего считавшегося на тот момент непрофильным актива площадью 22 тыс. кв. м в Москве на улице Поликарпова. Недвижимость на Ходынском поле была передана в хозяйственное управление «дочке» РСК — ФГУП «МиГ-Рост». В 2004 году, когда появился план о централизованной продаже площадей, освобождающихся при выводе производственных мощностей РСК из Москвы, комплекс зданий авиастроителей на Ходынском поле перешел в руки созданного в том же году ООО «Бизнес-Актив». А еще через год эту фирму с активом в сотни миллионов рублей менее чем за 50 млн руб. купило ООО «Либерта-инвестмент», которое контролировал бизнесмен Егор Носков, ставший впоследствии заместителем гендиректора по имущественному комплексу ПАО «Туполев». Отметим, что «Бизнес-Актив» прекратил свое существование в 2010 году, а «МиГ-Рост» — спустя еще два года.

На протяжении десятка лет тысячи квадратных метров недалеко от станции метро «Динамо» сдавались в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В ходе прокурорской проверки было установлено, что с 2011 по 2015 год в качестве арендной платы «Либерта-инвестмент», учредителем которой выступает кипрский офшор Feretto, получила почти 800 млн руб.

В итоге следователи смогли задержать трех участников аферы — Егора Носкова, Алексея Озерова и Сергея Мамаева. В рамках этого расследования в статусе свидетеля был допрошен и вице-президент ОАК Александр Туляков, который в начале 2000-х руководил в РСК МиГ департаментом по управлению имуществом.

Первый приговор по делу о хищении имущества РСК МиГ и его «дочки» ОАО «МиГ-РосТ» был вынесен в Савеловском суде в апреле 2019 года. Признанные виновными в инкриминированных им деяниях подсудимые Озеров и Носков, которым вменили те же статьи УК, что и Акиму Носкову (его брат, впрочем, избежал обвинения по 201-й статье), получили соответственно девять с половиной и восемь лет лишения свободы. Сергей Мамаев избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Как утверждают в СКР виновность последнего фигуранта громкого расследования, Акима Носкова, подтверждается «заключениями судебных экспертиз, протоколами обысков, выемок, осмотром предметов и документов, а также допросами свидетелей и других фигурантов этого дела».

Отметим также, что в июле нынешнего года тот же Савеловский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства всю недвижимость, похищенную у РСК МиГ 19 лет назад. Более того, Алексея Озерова и его сообщника Егора Носкова суд обязал выплатить неустойку за ее коммерческое использование в размере более 2,3 млрд руб.

Олег Рубникович