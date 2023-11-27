Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Имущество МиГа подготовили к заочному процессу

По делу о крупной афере будут судить уехавшего за границу бывшего топ-‍менеджера корпорации

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) довел до суда уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по управлению имуществом корпорации МиГ Акима Носкова. Процесс над ним будет проходить в заочном режиме, поскольку бывший топ-менеджер госпредприятия еще в 2016 году уехал в Латвию и сейчас числится в международном розыске. Господину Носкову инкриминируют то же преступление, что и уже осужденным ранее его подельникам, среди которых и родной брат беглеца Егор Носков, являвшийся вице-президентом ПАО «Туполев»,— хищение в начале 2000-х годов комплекса принадлежавших МиГу зданий на Ходынском поле площадью 22 тыс. кв. м и стоимостью не менее 200 млн руб.

Уголовное дело в отношении 50-летнего Акима Носкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201), рассмотрит Савеловский суд столицы. При этом процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку еще в 2016 году бывший заместитель руководителя корпорации МиГ Аким Носков, за год до этого ставший вице-президентом другой крупной авиастроительной компании — «Иркут», уехал в Латвию. В итоге обвинение ему предъявили заочно. А в январе 2017 года ФСБ объявила бывшего топ-менеджера МиГа и «Иркута», успевшего поработать еще и в ОАО «Вертолетная сервисная компания», в международный розыск. Еще через месяц Акима Носкова по ходатайству следствия Басманный суд заочно арестовал.

По версии СКР, в преступную группу помимо выпускников Финансовой академии при правительстве РФ Акима Носкова и его родного брата Егора Носкова, являвшегося заместителем гендиректора ПАО «Туполев», входили также бывшие замгендиректора по экономике и финансам Российской самолетостроительной корпорации (РСК МиГ) Сергей Мамаев и гендиректор «дочки» МиГа — ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров.

Махинации с принадлежавшей РСК МиГ недвижимостью были выявлены сначала Счетной палатой, а затем и в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки. Ее материалы и послужили основанием для возбуждения СКР уголовного дела.

Как было установлено в ходе проверок, в 2001 году РСК МиГ решила избавиться от своего считавшегося на тот момент непрофильным актива площадью 22 тыс. кв. м в Москве на улице Поликарпова. Недвижимость на Ходынском поле была передана в хозяйственное управление «дочке» РСК — ФГУП «МиГ-Рост». В 2004 году, когда появился план о централизованной продаже площадей, освобождающихся при выводе производственных мощностей РСК из Москвы, комплекс зданий авиастроителей на Ходынском поле перешел в руки созданного в том же году ООО «Бизнес-Актив». А еще через год эту фирму с активом в сотни миллионов рублей менее чем за 50 млн руб. купило ООО «Либерта-инвестмент», которое контролировал бизнесмен Егор Носков, ставший впоследствии заместителем гендиректора по имущественному комплексу ПАО «Туполев». Отметим, что «Бизнес-Актив» прекратил свое существование в 2010 году, а «МиГ-Рост» — спустя еще два года.

На протяжении десятка лет тысячи квадратных метров недалеко от станции метро «Динамо» сдавались в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В ходе прокурорской проверки было установлено, что с 2011 по 2015 год в качестве арендной платы «Либерта-инвестмент», учредителем которой выступает кипрский офшор Feretto, получила почти 800 млн руб.

В итоге следователи смогли задержать трех участников аферы — Егора Носкова, Алексея Озерова и Сергея Мамаева. В рамках этого расследования в статусе свидетеля был допрошен и вице-президент ОАК Александр Туляков, который в начале 2000-х руководил в РСК МиГ департаментом по управлению имуществом.

Первый приговор по делу о хищении имущества РСК МиГ и его «дочки» ОАО «МиГ-РосТ» был вынесен в Савеловском суде в апреле 2019 года. Признанные виновными в инкриминированных им деяниях подсудимые Озеров и Носков, которым вменили те же статьи УК, что и Акиму Носкову (его брат, впрочем, избежал обвинения по 201-й статье), получили соответственно девять с половиной и восемь лет лишения свободы. Сергей Мамаев избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Как утверждают в СКР виновность последнего фигуранта громкого расследования, Акима Носкова, подтверждается «заключениями судебных экспертиз, протоколами обысков, выемок, осмотром предметов и документов, а также допросами свидетелей и других фигурантов этого дела».

Отметим также, что в июле нынешнего года тот же Савеловский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства всю недвижимость, похищенную у РСК МиГ 19 лет назад. Более того, Алексея Озерова и его сообщника Егора Носкова суд обязал выплатить неустойку за ее коммерческое использование в размере более 2,3 млрд руб.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...