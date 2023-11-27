5,6 процента годовых составила в третьем квартале средняя ставка по проектному финансированию, сообщил ЦБ. По сравнению со вторым кварталом кредиты для застройщиков подорожали на 0,7 пункта. Связано это с ростом ставок по части задолженности, не покрытой средствами на эскроу-счетах. Этот тренд, впрочем, сдерживался ростом объема поступлений средств граждан на эскроу-счета — до рекордных 1,6 трлн руб. По оценке ЦБ, по мере исчерпания кредитных лимитов и при более сдержанном росте продаж в третьем квартале ставки для застройщиков могут вырасти заметнее (уравновесить это отчасти может снижение цен для ускорения продаж). Объем выдачи кредитов застройщикам за третий квартал, по данным ЦБ, составил 1,2 трлн.