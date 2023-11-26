На руднике в Якутии произошел выброс метана, трое погибли

Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии. Три человека погибли, двое пострадали, сообщило региональное управление МЧС.

«Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в городе Удачный»,— говорится в сообщении ведомства.

Неизвестно, сколько человек находятся на руднике. МЧС только сообщает о проведении эвакуации. К месту происшествия направлены два отделения военизированного горноспасательного взвода города Мирный: 12 спасателей и две единицы техники. Не уточняется, о каком руднике идет речь.

Леонид Уварчев