В Екатеринбурге двое мужчин устроили конфликт со стрельбой в ТРЦ «Гринвич»

Двое мужчин подрались в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, после чего открыли стрельбу, сообщил портал Е1. По данным издания, участники конфликта выстрелили около пяти раз у кафе Boho Coffee.

В разговоре с Е1 начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт стрельбы в ТРЦ «Гринвич». Полковник рассказал, что на место происшествия выехали наряд патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и следственно-оперативная группа отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу.

По словам Валерия Горелых, один из участников конфликта задержан и дает показания. Второй после перестрелки поймал такси и уехал в больницу за медицинской помощью. «Сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение, чтобы официально допросить и выяснить, что кроется за произнесенной Гусейном (один из участников конфликта.— «Ъ-Урал») фразой о причинах конфликта якобы из-за "личных неприязненных отношений"», — передает Е1 слова полковника Горелых.

Валерий Горелых уточнил, что мужчины вели перестрелку из пистолетов марки Sig Sauer и Хорхе. Сотрудники МВД проверяют наличие разрешения на оружие.

Василий Алексеев

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