Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом

Министерство сельского хозяйства России не ожидает значительного повышения цен на продовольственном рынке перед новогодними праздниками. Сегодня, 26 ноября, производители спрогнозировали рост цен на говядину до 10% к Новому году.

«К новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания»,— сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Комментируя возможное подорожание говядины, в Минсельхозе заявили, что «прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке». Согласно данным Росстата, за январь—октябрь 2023 года производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7,6%, до 890 тыс. т. Розничная цена выросла на 6,7% — «в пределах общей инфляции».

Сегодня гендиректор Национального союза производителей Роман Костюк заявил, что к Новому году цены на говядину вырастут на 7–10%. Среди причин он указал на стабильное падение производства, предпраздничный рост цен, повышение издержек. Глава Союза потребителей России Петр Шелищ, согласившись с прогнозом подорожания говядины, назвал темпы роста цен «не запредельными».

Лусине Баласян