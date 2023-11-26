Производители спрогнозировали рост цен на говядину до 10% к Новому году

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал «Парламентской газете», что к Новому году цены на говядину вырастут на 7–10%. Среди причин — стабильное падение производства, предпраздничный рост цен, повышение издержек.

Как пояснил Роман Костюк, производство говядины снижается примерно с 2010-х, в том числе из-за закрытия малых и средних предприятий, а также в связи с соотношением молочного и мясного производства: «в России сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных».

«Сейчас мы пришли к тому, что производство говядины — единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте,— констатировал собеседник издания.— Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства».

При этом отечественное производство занимает 18% рынка. «Остальное же мясо, которое попадает на прилавки,— это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности»,— добавил господин Костюк.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ, согласившись с прогнозом подорожания говядины, назвал темпы роста цен «не запредельными». По данным Росстата, которые привел господин Шелищ, с начала 2023 года говядина подорожала на 5,9%. При этом, по словам эксперта, свинина выросла в цене на 14,4%, а курятина — на 29,7%.

Лусине Баласян