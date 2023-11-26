Банки не поддержали отмену комиссий за оплату ЖКУ

Банки выступили против поправок, отменяющих комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на законопроект, который приводит РБК. Вместо граждан банки предложили взимать комиссии с ресурсоснабжающих организаций.

Разработанный «Единой Россией» законопроект запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» снимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ. Работа над документом началась еще в 2020 году. Принять его до конца года поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Письмо с консолидированной позицией кредитных организаций направили в Банк России, правительство, Совет Федерации и Вячеславу Володину.

Банки уже предупреждали о возможных рисках при запрете комиссий за прием платежей ЖКУ, когда документ только был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от «Единой России» во главе с Вячеславом Володиным. Тогда в мае 2020 года комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал установить запрет взимания комиссий только с пенсионеров и граждан, которые получают субсидии на оплату ЖКУ. С того времени законопроект в Госдуме больше не рассматривали.

В отзыве НСФР говорится, что предлагаемые документом меры «не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка».

Представители финансовых организаций заявили, что запрет приведет «к вынужденной оптимизации бизнес-процессов», то есть банки ухудшат условия обслуживания клиентов. В письме говорится, что банки снизят проценты по вкладам, повысят процентные ставки по кредитам, увеличат тарифы по иным финансовым услугам, чтобы покрыть расходы на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ. Утверждается, что при принятии законопроекта «вырастут риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у банков, особенно региональных, объема средств, ранее уходили на развитие систем предотвращения мошенничества. Кроме того, банки-эквайеры могут прекратить прием переводов за услуги ЖКХ с карт других банков, чтобы не отдавать комиссию банку-эмитенту.

При этом в письме отмечается, что запрет взимания комиссий для граждан, получающих пенсии и льготы, «заслуживает поддержки». Однако, как отмечают банки, непонятно, как будут определяться льготные категории, поскольку закон уже устанавливает категории граждан, имеющие право на компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ (ветераны ВОВ, Герои Труда, бюджетники образовательных учреждений, инвалиды). В кредитных организациях полагают, что для предоставления льгот по освобождению от уплаты комиссий специальным категориям граждан нужно будет подтверждать свой статус при оплате через кассу банка, что ухудшит условия оплаты для льготников.

Анастасия Ларина