Пользователи прогрузили страницу

Впервые после начала военных действий на Украине рынок цифровых книг в России вернулся к прежним темпам роста: в третьем квартале он увеличился на 31%, составив 3,3 млрд руб. Основными стимулами стали активное потребление контента в рамках подписных сервисов, развитие сегментов аудиокниг и самиздата, считают участники рынка. Аналитики добавляют, что на тенденцию влияет и продолжающееся удорожание печатных книг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гендиректор ГК «Литрес» (развивает «Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») Сергей Анурьев рассказал “Ъ”, что рынок цифровых книг в третьем квартале вырос на 31% год к году, до 3,3 млрд руб. Таким образом, сегмент вернулся к темпам роста, которые наблюдались до начала военных действий на Украине, пояснил топ-менеджер. По итогам года господин Анурьев ожидает общего увеличения рынка на 13–15%, до 12,5 млрд руб.

Основными точками развития для рынка остаются подписной формат, аудиокниги и самиздат, отметил Сергей Анурьев. По его словам, доля самиздата в сегменте цифровых книг сейчас составляет 36% (46% — в текстовых цифровых книгах, 12% — в аудиокнигах). Этот сегмент в третьем квартале вырос на 37%, до 1,2 млрд руб., сообщил господин Анурьев. По итогам первого полугодия рынок самиздата в России превысил 2 млрд руб., увеличившись на 30% (см. “Ъ” от 3 августа).

Сегмент аудиокниг по итогам третьего квартала вырос на 37%, до 994 млн руб., «в подписке аудиокниги сейчас занимают долю 44%», уточнил топ-менеджер. ГК «Литрес» показала в июле—сентябре рост выручки на 26%.

По итогам 2022 года рынок цифровых книг впервые не показал роста, объем продаж остался на уровне 2021 года — 11 млрд руб., говорил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в феврале на отраслевой конференции.

Совладелец ГК «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, в интервью «Ведомостям» в феврале: «Строки» запустились в сентябре 2022 года, «Яндекс» вышел на рынок цифровых книг с сервисом «Букмейт» в декабре. Пока конкуренции не ощущаем.

Основной причиной, поясняли эксперты и участники рынка, стали проблемы с платежами в App Store и Google Play, возникшие после начала военных действий на Украине и введения санкций. Кроме того, один из крупных участников рынка, сервис аудио- и электронных книг Storytel, заявил о прекращении бизнеса в России. С 1 октября 2022 года приложение перестало работать в стране.

«Букмейт» в третьем квартале увеличил выручку более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом, уточнил представитель сервиса (вошел в подписку «Яндекс Плюс» в декабре 2022 года). По его словам, рост обеспечили увеличение числа подписчиков и выход новых бестселлеров.

Среди самых популярных книг — «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина, «Всё закончится, а ты нет» Ольги Примаченко, а также «Atomic Heart. Предыстория "Предприятия 3826"» Харальда Хорфа. Так, новый роман господина Пелевина (вышел эксклюзивно в подписке сервиса 29 сентября) за три недели начали читать и слушать более 100 тыс. подписчиков, говорят в «Букмейте». В «Строках» (входит в МТС) отказались от комментариев.

Ridero в третьем квартале увеличил выручку более чем на 35%, отмечает исполнительный директор холдинга Эвелина Логунова. По ее оценке, сам рынок цифровых книг увеличился с июля по сентябрь как минимум на 20% год к году.

В сервисе добавляют, что читатели начали активнее пользоваться новыми площадками для покупки книг: «Если раньше основное предпочтение отдавалось буквально нескольким платформам, то сейчас вариантов для получения интересующего контента все больше». Кроме того, читатели «уходят в удобные для них новые экосистемы», отмечает госпожа Логунова.

Сейчас на формат подписки приходится около 22% цифрового книжного рынка, уточняет Сергей Анурьев. В третьем квартале, по его словам, показатель вырос на 4% год к году: «Долю своих подписок на рынке мы оцениваем в 50%, значительная часть рынка приходится на долю подписок мобильных операторов под брендами "Литрес" и MyBook».

Источник “Ъ” на медиарынке полагает, что продажи электронных книг продолжат расти. Основной кризис после ухода крупных игроков и проблем с платежами уже пройден, позитивно влияет и продолжающееся удорожание печатных книг — «между романом Пелевина в печатном формате за 1 тыс. руб. и тем же произведением в цифровом формате за 500 руб. пользователь в большинстве случаев предпочтет второй вариант», считает он.

Юлия Юрасова