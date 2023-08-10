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Коммерсантъ FM
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Звук пошел в народ

Рынок аудиокниг растет за счет подписок

Впервые после начала военных действий рынок аудиокниг в России показал рост: во втором квартале он увеличился на 33%, превысив 920 млн руб. Основным стимулом стало активное потребление контента в рамках подписных сервисов, считают игроки. Аналитики добавляют, что на тенденцию повлияло и активное продвижение относительно новых сервисов — «Букмейта» и «Строк», а также в целом расширение ассортимента аудиокниг.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Гендиректор ГК «Литрес» (развивает «Литрес» и MyBook) Сергей Анурьев рассказал “Ъ”, что рынок аудиокниг во втором квартале вырос на 33%, превысив 920 млн руб. Сегмент показал положительную динамику впервые с первого квартала 2022 года. Топ-менеджер добавил, что на продажи произведений digital-авторов в аудиоформате приходится около 11% рынка аудио: «Одна из ключевых причин — активный рост потребления книжного аудиоконтента в подписных сервисах». Так, доля сегмента аудио в подписке, по оценке Анурьева, выросла во втором квартале более чем на треть, до 44%.

Сама группа «Литрес» показала увеличение выручки от аудионаправления на 56%, в подписке — на 124%. Сегмент включает собственные сервисы группы, а также партнерские проекты с мобильными операторами.

В 2022 году, по данным группы, рынок аудиокниг упал относительно 2021 года на 3–5%, до 3,3 млрд руб. Рост выручки ГК «Литрес» в начале 2022 года замедлился и составил 15% против 27% в 2021 году (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года). В первом квартале 2023 года продажи аудиокниг стали восстанавливаться: выручка группы от этого направления по Pay Per Download (оплата за скачивание файла) без учета «Абонемента» выросла почти на 9% год к году (см. “Ъ” от 17 мая).

После начала военных действий на Украине один из крупных участников рынка — сервис аудио- и электронных книг Storytel — заявил о прекращении бизнеса в России, но разрешил местным пользователям, у которых уже была подписка, продлить ее на некоторое время. С 1 октября 2022 года приложение перестало работать в РФ.

Причина текущего роста «довольно проста», считает экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Появившиеся в прошлом году сервисы "Букмейта" ("Яндекс") и "Строк" (МТС) стали активно осваивать рынок». Так, платформы начали расширять свой ассортимент и предложение, активно заниматься продвижением, объясняет эксперт. В «Строках» отказались от комментариев. В «Букмейте» не ответили “Ъ”.

На рост рынка также повлияло «покрытие нового ассортимента», добавляет Сергей Анурьев: «В "Литрес" в прошлом квартале количество вышедших аудиокниг выросло на 61% по сравнению со вторым кварталом 2022 года». Кроме того, влияет и рост числа озвученных книг авторов самиздата, отмечает он. Так, за год сегмент аудиосамиздата почти удвоился, отметил топ-менеджер.

Собеседник “Ъ” на рынке утверждает, что расширению ассортимента помогает озвучка книг с помощью искусственного интеллекта: «Литрес», «Строки» и «Букмейт» активно внедряют эту технологию с прошлого года (см. “Ъ” от 23 января).

Весь прошлый год рынок был нестабильным, заметно упала покупательская способность, что в первую очередь привело к падению спроса на товары не первой необходимости, напомнил заместитель гендиректора Alpina Digital Денис Петров: «Сейчас издатели смогли адаптировать процесс выпуска к новым условиям, что привело к росту ассортимента». Он подтвердил, что в первом квартале компании «почти удалось» достичь показателей аналогичного периода 2021 года по продажам аудиокниг, однако во втором квартале «рост незначительно замедлился».

В Alpina Digital объясняют ситуацию сезонностью: первый и четвертый квартал традиционно более активны по продажам, говорит Денис Петров. «Если сравнивать показатели лета 2023 года с аналогичным периодом 2021 года, наши продажи аудиокниг в рублях выросли на 11%»,— уточнил он. К концу года в компании ожидают общего роста продаж аудиокниг на 15–20% от значений лета: «Это возможно при сохранении темпов роста и если на рынке не случится больших потрясений».

Юлия Юрасова

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