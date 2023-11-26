Брюссель отправил в Венгрию тяжелую артиллерию

В понедельник, 27 ноября, глава Европейского совета Шарль Мишель прибывает в Венгрию, чтобы попытаться найти общий язык с премьером Виктором Орбаном. Высокопоставленного представителя Евросоюза заставило засуетиться недавнее письмо господина Орбана, в котором тот пообещал сорвать планы Брюсселя по дальнейшей помощи Украине и ее приему в ЕС, пока лидеры объединения не проведут «стратегическую дискуссию» относительно политики по отношению к Киеву. Это грозит поставить под удар предстоящий в середине декабря саммит лидеров ЕС, на котором могут дать старт переговорам с Украиной о ее вступлении в союз. Впрочем, во всей истории противостояния Будапешта и Брюсселя не в меньшей степени, чем принципы, замешаны и деньги, причем немалые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан (слева) практически не скрывает, что пойдет навстречу просьбам главы Евросовета Шарля Мишеля, если Евросоюз наконец-таки разморозит причитающиеся Будапешту €22 млрд

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images Премьер Венгрии Виктор Орбан (слева) практически не скрывает, что пойдет навстречу просьбам главы Евросовета Шарля Мишеля, если Евросоюз наконец-таки разморозит причитающиеся Будапешту €22 млрд

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Вопросительные интонации

О поездке Шарля Мишеля в Будапешт для встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в офисе главы Евросовета кратко сообщили в конце минувшей недели, отметив, что главной целью станет заключение соглашения перед встречей лидеров ЕС в середине декабря. Какого рода соглашение подразумевается, в Брюсселе пояснять не стали, но чего именно добиваются от господина Орбана в руководстве ЕС, понятно и так.

В середине прошлой недели в СМИ просочилось письмо, написанное недавно Виктором Орбаном Шарлю Мишелю, в котором он прямо пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза Украине и ее будущее вступление в союз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева. «Европейский совет не в состоянии принять ключевые решения по предлагаемым гарантиям безопасности или дополнительной финансовой поддержке Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или согласовать будущее процесса расширения, пока не будет найден консенсус по нашей будущей стратегии в отношении Украины»,— отметил глава венгерского правительства.

Кроме того, господин Орбан задался вопросом, насколько оправданна дальнейшая поддержка Украины со стороны Брюсселя, если Вашингтон сократит ей помощь.

«Можем ли мы считать дальнейшую поддержку со стороны США чем-то само собой разумеющимся? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?» — адресовал Шарлю Мишелю отнюдь не риторические вопросы премьер Венгрии.

На этом фоне у многих в Брюсселе усилились вполне обоснованные опасения, что стараниями Венгрии предстоящий в середине декабря саммит лидеров ЕС ждет фиаско.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. И с тех пор многочисленные еврочиновники, включая Шарля Мишеля, успели заверить Киев, что на декабрьском саммите весь Евросоюз эту рекомендацию поддержит. «Вступление Украины и Молдовы в ЕС является нашим стратегическим интересом, и я сделаю все возможное, чтобы Европейский совет начал переговоры в декабре. Открытие переговоров стало бы сигналом, что Евросоюзу можно доверять, и в то же время это было бы посланием единства перед лицом Кремля»,— торжественно заявил на минувшей неделе господин Мишель, стоя бок о бок с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Молдавии Майей Санду в Киеве, куда он приезжал по случаю десятой годовщины протестов на Майдане.

Однако позиция Будапешта в очередной раз показала, что в Брюсселе поспешили выдать желаемое — поддержку заявки Киева на начало переговоров о вступлении в ЕС уже в декабре — за действительное.

Обменные фонды

Виктор Орбан, как известно, давно имеет особое мнение насчет Украины и по поводу антироссийских санкций. Будапешт пока не наложил вето ни на один пакет из них, но перед принятием каждого очередного пакета неизменно устраивал большое шоу и открытый торг. К примеру, в прошлом году, в преддверии принятия Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций, господин Орбан написал Шарлю Мишелю письмо, где заявил, что прекращение импорта российской нефти серьезно повлияет на энергетическую безопасность Венгрии. И в итоге Будапешт получил исключение из нефтяного эмбарго.

А вот торг вокруг Украины до сих пор оказывался безрезультатным. Венгрия так и осталась единственным членом ЕС, который с самого начала категорически отказался поставлять Киеву военную помощь и даже пропускать ее через свою территорию (хотя недавно в этом полку «отказников» прибыло за счет вернувшегося во власть премьера Словакии Роберта Фицо). Но главное — венгры по-прежнему блокируют помощь Украине из фондов ЕС, например пакет помощи в размере €50 млрд, рассчитанный на период с 2024 по 2027 год, а также более скромный транш в размере €500 млн из Европейского фонда мира. И как не раз подчеркивали сам господин Орбан и многие другие венгерские официальные лица, Будапешт не будет поддерживать Украину ни в том, что касается экономической помощи, ни по части инициатив по евроинтеграции до тех пор, пока Киев не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории.

Впрочем, большинство политиков в ЕС считали, что позиция Венгрии мотивирована не столько радением за судьбу закарпатских венгров, сколько желанием продавить Брюссель на разморозку средств из фондов ЕС самому Будапешту.

Напомним, в декабре 2022 года Европейская комиссия приняла решение заморозить выделение Венгрии €22 млрд из Фонда сплочения ЕС до тех пор, пока ее правительство не выполнит условия, касающиеся независимости судебной системы, академических свобод, прав ЛГБТ и системы предоставления убежища. В мае этого года Будапешт приступил к судебной реформе, что впоследствии должно было позволить Брюсселю разблокировать €13 млрд из причитающихся венграм средств. И, как писало в начале октября издание Financial Times (FT), Еврокомиссия выразила готовность разморозить эту сумму для Венгрии уже к концу ноября. Правда, такое решение, по данным FT, было прежде всего продиктовано желанием добиться в ответ от премьера Орбана поддержки увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине.

Примечательно, что в минувший четверг, в один день с объявлением о скорой встрече Шарля Мишеля с премьером Орбаном, Еврокомиссия предложила выделить Венгрии €900 млн в рамках схемы по снижению энергетической зависимости от России. Разумеется, многие восприняли это как попытку «подкупа» венгерского премьера ради его большей сговорчивости по украинскому вопросу. Но официальный представитель ЕК Эрик Мамер заверил журналистов, что исполнительная власть ЕС просто следует правилам и выделение денежных средств на энергоподдержку никак не связано с чем-либо еще.

Некоторое время и в Будапеште пытались делать вид, что деньги для Украины и деньги для Венгрии — это две не связанные между собой вещи.

Но в ноябре Виктор Орбан решил перестать лукавить. 18 ноября по всей стране начался общенациональный опрос, в котором дальнейшая помощь ЕС Украине была без обиняков увязана с разблокированием Брюсселем средств для Венгрии. «Брюссель хочет еще больше денег для поддержки Украины... Мы не должны платить больше на поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги?» — гласит один из 11 вопросов, на который правительство Венгрии явно ждет утвердительного ответа от населения. Другие вопросы затрагивают планы ЕС по предоставлению Украине дополнительных вооружений и вступлению Киева в ЕС, а также вопрос о прекращении импорта украинского зерна.

И хотя результаты плебисцита, который продлится до начала января, не будут иметь обязательной силы, они как минимум должны продемонстрировать поддержку курсу правительства Венгрии в преддверии выборов в Европарламент летом следующего года.

На беду лидеров ЕС, на вопросы Виктора Орбана вскоре придется отвечать и им. Строптивость венгров уже заставила ряд европейских стран задуматься об обходных путях, например о направлении финансовой помощи Украине по двусторонним каналам, а не через координирующий военную помощь Киеву Европейский фонд мира, что фактически исключает участие Будапешта. Однако в случае открытия официальных переговоров о вступлении Киева в ЕС и принятия обсуждаемого сейчас 12-го пакета антироссийских санкций обойти Венгрию никак не получится, поскольку эти решения требуют единогласной поддержки всех членов ЕС.

Наталия Портякова