В Петербурге скончался режиссер и актер пантомимы, худрук театра «Маска» Сергей Овсянников

В Санкт-Петербурге ушел из жизни один из самых известных мастеров пантомимы в России, художественный руководитель театра «Маска» Сергей Овсянников. Печальную новость сообщили в петербургском театре игровой пластики «МиМинор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр игровой пластики «МиМинор» / «ВКонтакте» Фото: Театр игровой пластики «МиМинор» / «ВКонтакте»

Сергей Овсянников — режиссер, педагог по пантомиме, автор книги «Зрелищность и выразительность театрализованного представления и спектакля», в прошлом мим и актер Ленинградской студии пантомимы при ДК Первой Пятилетки (под руководством Григория Гуревича). В 1973 году, будучи студентом Ленинградского института культуры, он учился у знаменитого французского актера-мима, создателя парижской школы мимов Марселя Марсо.

В 1978 году Сергей Овсянников основал в Ленинграде театр «Маска», ставил спектакли в драматических театрах Уфы и Челябинска, работал в казанской филармонии, участвовал в создании драматического театра в Набережных Челнах. После возвращения в Петербург сосредоточился на работе в театре «Маске», а также на преподавании в Институте культуры.

«Интервью с Сергеем — очевидцем Марселя Марсо, участником его мастер-классов и творческих встреч, было снято нами в ноябре 2022 года и вошло в фильм "Дети Марсо". Тогда Сергей делился своими масштабными планами о строительстве театра, который мог бы стать домом пантомимы, о возрождении фестивалей и традиций этого вида искусства… Выражаем соболезнования близким Сергея Овсянникова и желаем сил пережить эту потерю»,— говорится в некрологе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге после тяжелой продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ, актриса Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева.

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