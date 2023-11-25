Актриса Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева умерла в Петербурге

В Санкт-Петербурге после тяжелой продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ, актриса Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Печальную новость сообщили 25 ноября в официальной группе театра «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Молодежный театр на Фонтанке / «ВКонтакте» Фото: Молодежный театр на Фонтанке / «ВКонтакте»

Широкую популярность артистке принесли спектакли «Сто братьев Бестужевых», «И дольше века длится день», «Трехгрошовая опера», «Дорога на Литл-Дот», «Маркиза де Сад», «Три сестры» и многие другие. Запоминающимися в кинематографе стали роли в фильмах «Бумбараш», «Уходя, уходи», «Прогулка, достойная мужчин», «Невозвращенец», киносериале «Улицы разбитых фонарей».

На сцену Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева выходила в течение 43 лет.

«Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими»,— говорится в некрологе.

О дате и времени прощания и похорон Наталии Дмитриевой будет сообщено дополнительно.

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