Петицию против увольнения худрука театра в Воронеже подписали 4,7 тыс. человек

Петицию в поддержку экс-худрука и создателя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова подписали 4,7 тыс. человек. 21 ноября Михаил Бычков был уволен из театра без объяснения причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Бычков в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаил Бычков в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Петиция была опубликована с помощью сервиса для петиций во «ВКонтакте» 24 ноября. «Это решение было принято без учета интересов зрителей этого театра и жителей города»,— говорится в тексте петиции.

В тот же день, 24 ноября, в связи с отставкой Михаила Бычкова с театром прекратили сотрудничать три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина. Из-за их ухода репертуар театра лишился спектаклей «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура».

23 ноября коллектив театра в составе 63 человек написал письмо в защиту господина Бычкова, которое было отправлено губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Министерство культуры, а также в администрацию президента Владимира Путина. В региональном минкульте в ответ заявили, что «удивлены» тому, в каком «направлении» было написано письмо, а также сообщили, что увольнение худрука не повредит «творческой составляющей учреждения».

Об увольнении Михаилу Бычкову сообщили 21 ноября, за пару часов до конца его последнего рабочего дня. В этот же день главой регионального минкульта Марией Мазур был подписан приказ об увольнении. Издание «Вести Воронеж» сообщало, что отставка худрука связана с его антивоенной позицией — в марте 2022 года он поставил подпись под коллективным письмом деятелей культуры, выступивших против военной операции на территории Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Бычков покинул сцену».

Полина Мотызлевская