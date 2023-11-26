Петицию против увольнения худрука театра в Воронеже подписали 4,7 тыс. человек
Петицию в поддержку экс-худрука и создателя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова подписали 4,7 тыс. человек. 21 ноября Михаил Бычков был уволен из театра без объяснения причин.
Михаил Бычков в 2019 году
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Петиция была опубликована с помощью сервиса для петиций во «ВКонтакте» 24 ноября. «Это решение было принято без учета интересов зрителей этого театра и жителей города»,— говорится в тексте петиции.
В тот же день, 24 ноября, в связи с отставкой Михаила Бычкова с театром прекратили сотрудничать три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина. Из-за их ухода репертуар театра лишился спектаклей «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура».
23 ноября коллектив театра в составе 63 человек написал письмо в защиту господина Бычкова, которое было отправлено губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Министерство культуры, а также в администрацию президента Владимира Путина. В региональном минкульте в ответ заявили, что «удивлены» тому, в каком «направлении» было написано письмо, а также сообщили, что увольнение худрука не повредит «творческой составляющей учреждения».
Об увольнении Михаилу Бычкову сообщили 21 ноября, за пару часов до конца его последнего рабочего дня. В этот же день главой регионального минкульта Марией Мазур был подписан приказ об увольнении. Издание «Вести Воронеж» сообщало, что отставка худрука связана с его антивоенной позицией — в марте 2022 года он поставил подпись под коллективным письмом деятелей культуры, выступивших против военной операции на территории Украины.
Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Бычков покинул сцену».