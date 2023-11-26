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Коммерсантъ FM
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Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Космический аппарат Минобороны России, запущенный ранее с космодрома Плесецк, выведен на орбиту. Пуск производился ракетой «Союз-2.1б».

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме. Сведения о нем внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Специалисты приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Леонид Уварчев

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