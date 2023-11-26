Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Боевые расчеты космических сил ВКС провели пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Ракета запущена с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Запуск был произведен 25 ноября в 23:58, передает «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ. Другие подробности не приводятся.

Последний подобный пуск состоялся 27 октября. Всего проведено 67 пусков ракеты-носителя, два из них были неудачными. 41 раз «Союз-2.1б» стартовал с Плесецка, 15 — с Байконура, 11 — с Восточного. «Союз-2.1б» используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения.

Леонид Уварчев