Ключевое ожидание

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России перестала оказывать негативное влияние на долговой рынок. Доходности гособлигаций опустились на 110–167 б. п. и вернулись к уровню ниже 12% годовых. Индекс гособлигаций, характеризующий стоимость портфеля, вырос с начала месяца почти на 5%. В ожидании завершения цикла повышения ключевой ставки растет интерес к среднесрочным облигациям — как государственным, так и корпоративным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ставки сбрасывают вес

В пятницу, 24 ноября, индекс государственных облигаций RGBITR Московской биржи достиг отметки 618,2 пункта, вернувшись к значениям начала августа. Это почти на 1% выше значений закрытия предыдущего дня и почти на 5% выше локального минимума, установленного в конце октября. Индекс корпоративных облигаций за неделю вырос менее значительно — на 1,6%, до 143,93 пункта.

На фоне роста стоимости ОФЗ снизилась их доходность. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, с начала ноября доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку сократилась на 99 б. п. При этом наиболее значительное снижение, на 110–167 б. п., было зафиксировано по облигациям со сроком обращения 1–5 лет. В результате доходность по этим бумагам опустилась до 11,5–12% годовых. Доходность по среднесрочным выпускам снизилась на 79–101 б. п., до 11,4–11,6% годовых. Доходность по долгосрочным бумагам опустилась на 62–83 б. п., до 11,6–11,9% годовых.

Дорогой рубль в помощь

Ситуация на рынке сложилась аномальная, если учесть, что за последние три месяца ЦБ повысил ставку вдвое — с 7,5% до 15%, а также не исключил еще одного повышения до конца года. Аналитики Совкомбанка допускают повышение ключевой ставки на 1–2 п. п., до 16–17%. Основной причиной позитивной динамики рынка в последнее время, как считает портфельный управляющий инвестиционной группы ТРИНФИКО Екатерина Горбунова, является уверенность инвесторов в том, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не будет сохраняться долго. «Некоторые долгосрочные инвесторы воспринимают текущий уровень ставок близким к пиковому. Это побуждает их присматриваться к среднесрочным и в некоторых случаях к длинным бумагам с целью фиксации высокой доходности на долгосрочный период»,— отмечает госпожа Горбунова.

В ноябре привлекательности локальным бумагам добавило укрепление рубля. С начала месяца курс доллара на торгах Московской биржи опустился на 4,75 руб., до 88,65 руб./$, что на 13,7 руб. ниже максимума, достигнутого 9 октября. «Сильная национальная валюта может оказать позитивное влияние на снижение инфляции с определенным временным лагом в следующем году, что, в свою очередь, может привести к переходу Банка России к проведению более мягкой денежно-кредитной политики»,— отмечает Александр Ермак.

В итоге инвесторы начали скупать ранее подешевевшие облигации, однако объемы торгов пока невысокие.

Суммарный объем торгов ОФЗ, входящих в расчет индекса RGBITR, по итогам минувшей недели составил менее 23 млрд руб., что почти в полтора раза ниже результата предшествующей недели.

Страховка от оптимизма

Вместе с тем аналитики считают текущий оптимизм чрезмерным, а потому не исключают возможности коррекции до конца года. По мнению Александра Ермака, ставки на рынке ОФЗ могут вернуться на уровни предыдущего локального максимума на фоне дальнейшего роста инфляции и ключевой ставки, изменения ситуации на валютном рынке и высоких ставок на рынке репо. «Этот иррациональный оптимизм, ожидание резкой либерализации ДКП на горизонте через год несколько удивляет»,— отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Цифра брокер» Максим Чернега.

В этой связи предпочтительными для инвестиций выглядят среднесрочные облигации, тогда как процентный риск в долгосрочных бумагах в настоящий момент избыточен.

«С точки зрения горизонта инвестирования на 3–5 лет зафиксировать ставку на уровне 12% годовых в государственных бумагах и не так уж и плохо»,— отмечает Максим Чернега. Интересные бумаги, как считают участники рынка, есть и среди корпоративного долга высокого кредитного качества. В последние дни эмитенты стали предлагать к размещению новые выпуски со сроком обращения 1–3 года, доходность по которым составляет 13–15% годовых. Как отмечает Екатерина Горбунова, обращающиеся выпуски третьего эшелона не дают достаточной премии за кредитное качество.

Виталий Гайдаев