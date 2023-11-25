FT: новый президент Аргентины передумал менять национальную валюту на доллар

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от планов заменить национальную валюту песо на доллар. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает FT, Эмилио Окампо, который должен был возглавить Центробанк Аргентины после назначения господина Милея президентом, отказался от должности из-за политических разногласий.

По словам источника газеты, единственная причина, по которой господин Окампо мог возглавить регулятор, заключалась в переходе от песо к доллару. «Он не пойдет в Центральный банк реализовывать чужой план, с которым он не согласен»,— сообщил источник.

В интервью на этой неделе президент сообщил, что для реформ, предложенных Эмилио Окампо, необходимо взвесить риски. «Готов ли он реализовать план, который отличается от его?» — подчеркнул господин Милей.

Также в пятницу администрация президента заявила, что закрытие Центробанка «не подлежит обсуждению», несмотря на «ложные слухи». Однако, как отмечает газета, в заявлении не было сказано о долларизации страны.

Хавьер Милей вступит в должность президента 10 декабря. В своей предвыборной кампании он выступал за жесткие реформы экономической системы Аргентины, за что его прозвали «экономистом с бензопилой». В частности, господин Милей предлагал упразднить Центробанк и множество министерств, в том числе труда и образования, а также перевести страну с песо на доллар.

Подробнее о новом президенте — в материале «Президентом Аргентины стал Безумец».

Александра Горошилова