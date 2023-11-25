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Коммерсантъ FM
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FT: новый президент Аргентины передумал менять национальную валюту на доллар

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от планов заменить национальную валюту песо на доллар. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает FT, Эмилио Окампо, который должен был возглавить Центробанк Аргентины после назначения господина Милея президентом, отказался от должности из-за политических разногласий.

По словам источника газеты, единственная причина, по которой господин Окампо мог возглавить регулятор, заключалась в переходе от песо к доллару. «Он не пойдет в Центральный банк реализовывать чужой план, с которым он не согласен»,— сообщил источник.

В интервью на этой неделе президент сообщил, что для реформ, предложенных Эмилио Окампо, необходимо взвесить риски. «Готов ли он реализовать план, который отличается от его?» — подчеркнул господин Милей.

Также в пятницу администрация президента заявила, что закрытие Центробанка «не подлежит обсуждению», несмотря на «ложные слухи». Однако, как отмечает газета, в заявлении не было сказано о долларизации страны.

Хавьер Милей вступит в должность президента 10 декабря. В своей предвыборной кампании он выступал за жесткие реформы экономической системы Аргентины, за что его прозвали «экономистом с бензопилой». В частности, господин Милей предлагал упразднить Центробанк и множество министерств, в том числе труда и образования, а также перевести страну с песо на доллар.

Подробнее о новом президенте — в материале «Президентом Аргентины стал Безумец».

Александра Горошилова

Фотогалерея

Экономист с бензопилой

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Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе. Его отец был водителем автобуса &lt;br>На фото: Хавьер Милей (слева) со своей семьей

Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе. Его отец был водителем автобуса
На фото: Хавьер Милей (слева) со своей семьей

Фото: из личного архива Хавьера Милея

По собственным словам, экономикой решил заняться в возрасте 12 лет после того, как «позднее экономическое управление Хосе Альфредо Мартинеса де Оса привело страну к гиперинфляции»

По собственным словам, экономикой решил заняться в возрасте 12 лет после того, как «позднее экономическое управление Хосе Альфредо Мартинеса де Оса привело страну к гиперинфляции»

Фото: из личного архива Хавьера Милея

В подростковом возрасте играл в футбол, был вратарем команды «Чакарита Джуниорс». Также пел в группе Everest, которая исполняла каверы The Rolling Stones

В подростковом возрасте играл в футбол, был вратарем команды «Чакарита Джуниорс». Также пел в группе Everest, которая исполняла каверы The Rolling Stones

Фото: из личного архива Хавьера Милея

В 1993 году Хавьер Милей окончил Университет Бельграно, получив степень бакалавра экономики. Позже получил две степени магистра в Институте экономического и социального развития и Университете Торкуато-ди-Телла. Более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста

В 1993 году Хавьер Милей окончил Университет Бельграно, получив степень бакалавра экономики. Позже получил две степени магистра в Институте экономического и социального развития и Университете Торкуато-ди-Телла. Более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста

Фото: Noticias

Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Был главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, в частности в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima &lt;br>На фото: с певицей Даниэлой Мори

Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Был главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, в частности в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima
На фото: с певицей Даниэлой Мори

Фото: @danielacantante

С 2012 года Милей начал писать статьи в СМИ, выступал на телевидении, вел собственную программу на радио, а затем и на ТВ. Благодаря этому он стал широко известен публике

С 2012 года Милей начал писать статьи в СМИ, выступал на телевидении, вел собственную программу на радио, а затем и на ТВ. Благодаря этому он стал широко известен публике

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Хавьер Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя «краткосрочным минархистом», но «философски анархо-капиталистом»

Хавьер Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя «краткосрочным минархистом», но «философски анархо-капиталистом»

Фото: Natacha Pisarenko / AP

В 2019 году присоединился к Либертарианской партии, которая в 2021 году вошла в правоконсервативную коалицию «Свобода наступает», которую сам Милей и возглавил. С 2021 года является депутатом Национального конгресса Аргентины

В 2019 году присоединился к Либертарианской партии, которая в 2021 году вошла в правоконсервативную коалицию «Свобода наступает», которую сам Милей и возглавил. С 2021 года является депутатом Национального конгресса Аргентины

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Хавьер Милей состоит в отношениях с актрисой Фатимой Флорес, с ней он появлялся на предвыборных мероприятиях

Хавьер Милей состоит в отношениях с актрисой Фатимой Флорес, с ней он появлялся на предвыборных мероприятиях

Фото: Rodrigo Abd / AP

Хавьера Милея часто называют аргентинским Трампом и «экономистом с бензопилой» после его появлении на предвыборном мероприятии с пилой в знак своей решимости навести порядок. На выборы он пошел с программой радикальных реформ. В частности, он предлагал упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары

Хавьера Милея часто называют аргентинским Трампом и «экономистом с бензопилой» после его появлении на предвыборном мероприятии с пилой в знак своей решимости навести порядок. На выборы он пошел с программой радикальных реформ. В частности, он предлагал упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Хавьер Милей выступает против абортов, за свободное ношение оружия, легализацию наркотиков и законную продажу человеческих органов, отрицает существование глобального потепления. Приоритетными союзниками Аргентины он считает США и Израиль

Хавьер Милей выступает против абортов, за свободное ношение оружия, легализацию наркотиков и законную продажу человеческих органов, отрицает существование глобального потепления. Приоритетными союзниками Аргентины он считает США и Израиль

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

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Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе. Его отец был водителем автобуса
На фото: Хавьер Милей (слева) со своей семьей

Фото: из личного архива Хавьера Милея

По собственным словам, экономикой решил заняться в возрасте 12 лет после того, как «позднее экономическое управление Хосе Альфредо Мартинеса де Оса привело страну к гиперинфляции»

Фото: из личного архива Хавьера Милея

В подростковом возрасте играл в футбол, был вратарем команды «Чакарита Джуниорс». Также пел в группе Everest, которая исполняла каверы The Rolling Stones

Фото: из личного архива Хавьера Милея

В 1993 году Хавьер Милей окончил Университет Бельграно, получив степень бакалавра экономики. Позже получил две степени магистра в Институте экономического и социального развития и Университете Торкуато-ди-Телла. Более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста

Фото: Noticias

Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Был главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, в частности в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima
На фото: с певицей Даниэлой Мори

Фото: @danielacantante

С 2012 года Милей начал писать статьи в СМИ, выступал на телевидении, вел собственную программу на радио, а затем и на ТВ. Благодаря этому он стал широко известен публике

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Хавьер Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя «краткосрочным минархистом», но «философски анархо-капиталистом»

Фото: Natacha Pisarenko / AP

В 2019 году присоединился к Либертарианской партии, которая в 2021 году вошла в правоконсервативную коалицию «Свобода наступает», которую сам Милей и возглавил. С 2021 года является депутатом Национального конгресса Аргентины

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Хавьер Милей состоит в отношениях с актрисой Фатимой Флорес, с ней он появлялся на предвыборных мероприятиях

Фото: Rodrigo Abd / AP

Хавьера Милея часто называют аргентинским Трампом и «экономистом с бензопилой» после его появлении на предвыборном мероприятии с пилой в знак своей решимости навести порядок. На выборы он пошел с программой радикальных реформ. В частности, он предлагал упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Хавьер Милей выступает против абортов, за свободное ношение оружия, легализацию наркотиков и законную продажу человеческих органов, отрицает существование глобального потепления. Приоритетными союзниками Аргентины он считает США и Израиль

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

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