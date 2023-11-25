В Красногорске обрушился башенный кран

В подмосковном Красногорске при демонтаже конструкций внесезонного горнолыжного комплекса «Снежком» упал подъемный кран. Об этом сообщили «РИА Новости» в управлении МЧС по Московской области. По данным СМИ, пострадал один человек.

«В Красногорске, на улице Красногорский бульвар, 4, упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком". Повреждена кровля и фасад котельной, на работоспособность не влияет»,— сообщили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу МЧС, пострадал один человек. По данным канала Shot, это крановщик. По информации канала, рабочие перегрузили кран, из-за чего он обрушился.

Анастасия Ларина