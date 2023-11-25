Премьер Финляндии не планирует обсуждать с Россией ситуацию на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в интервью Helsingien Sanomie, что финские власти не намерены вести политические дискуссии с руководством России по ситуации на границе. При этом он отметил, что Финляндия готова к переговорам с Россией на дипломатическом уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как Россия напала на Украину, с Россией не было никаких политических дискуссий»,— сказал господин Орпо. Он добавил, что Финляндия не собирается способствовать началу подобных дискуссий. Эта ситуация не изменится, пока на территории Украины ведутся военные действия, заявил премьер-министр.

С сегодняшнего дня, 25 ноября, между Финляндией и Россией закрыты все погранпункты, за исключением КПП «Райа-Йоосеппи». С 18 ноября из-за наплыва беженцев было закрыто четыре КПП. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. 23 ноября мурманский губернатор Андрей Чибис ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с наплывом иностранных граждан из-за решения финских властей оставить открытым только один КПП на границе с Россией.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Финляндия отстаивает границы».

Эрдни Кагалтынов