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Коммерсантъ FM
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Глава Минтранса: Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолетов

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что Россия в результате введенных против ее авиаотрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов.

Виталий Савельев

Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов»,— сказал господин Савельев в рамках открытия экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ (цитата по «РИА Новости»).

Санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала военных действий на территории Украины. В частности, США и ЕС запретили поставку в РФ самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть самолеты, уже сданные в лизинг (их число, по данным Bloomberg, составляло до 40% российского флота). В итоге иностранные суда российских авиакомпаний арестовали за рубежом.

Как стало известно «Ъ» 16 ноября, в ГТЛК отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют «Аэрофлот» и «Россия», а также S7, «Аврора» и «Ямал». Компромисса, по данным «Ъ», удалось достичь благодаря вмешательству Минтранса. Часть источников «Ъ» называют это решение нерыночным, но другие считают, что госкомпания «не пропадет».

Подробнее — в материале «Лизинг мягко приземлили».

Эрдни Кагалтынов

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