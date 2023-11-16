Лизинг мягко приземлили

Как стало известно “Ъ”, в ГТЛК отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют «Аэрофлот» и «Россия», а также S7, «Аврора» и «Ямал». Последний решил вернуть три Airbus собственнику, и на них, по данным “Ъ”, претендует S7, которая перезаключила с ГТЛК договоры на шесть Boeing на сопоставимых с прежними условиях. «Аэрофлот» продолжает процесс согласований, но, как отмечают источники “Ъ”, также не допустит пересмотра условий. Компромисса, по данным “Ъ”, удалось достичь благодаря вмешательству Минтранса. Часть источников “Ъ” называют это решение нерыночным, но другие считают, что госкомпания «не пропадет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как узнал “Ъ”, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК; подконтрольна Минтрансу) продлила контракты с S7 Airlines на лизинг шести Boeing на прежних условиях, предусмотренных договорами с ирландской структурой GTLK Europe. Летом лизингодатель планировал пересмотр контрактов с «Аэрофлотом» и входящей в группу «Россией» (всего 23 самолета), S7 (6), «Ямалом» (5) и «Авророй» (3). Совокупно речь шла о 37 находящихся в РФ самолетах, ставка лизинга могла вырасти до 30% (см. “Ъ” от 11 июля).

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих 16 ноября рассказал журналистам в кулуарах форума «Транспорт России-2023», что контракты с S7 перезаключены, а «Ямал» уведомил компанию о возврате трех Airbus А321.

Переговоры по остальным самолетам продолжаются, сообщил он. По данным “Ъ”, самолеты «Ямала» могут перейти в парк S7. Но судьбу этих трех А321 и условия продлений с S7 господин Дитрих раскрывать не стал, в ГТЛК и авиакомпании от комментариев воздержались.

В собственности зарубежных структур ГТЛК находилось 74 самолета, из них 37 — оказались за рубежом, а остальные — в России. В конце сентября Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать за рубеж на самолетах иностранных структур ГТЛК, проходящих процедуру банкротства, из-за рисков их ареста по требованию кредиторов. Авиакомпании приостанавливали полеты, но сейчас все ограничения сняты, в том числе для тех перевозчиков, кто еще не переоформил контракты.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, 23 самолета ГТЛК находятся в парке «Аэрофлота» и «России». По его данным, группа продолжает процесс согласования контрактов и «вряд ли допустит их переподписание на условиях, отличных от прежних». По словам собеседника “Ъ” в одной из крупных лизинговых компаний, «для ГТЛК это вряд ли позитивное событие». Он считает, что отказ ГТЛК от пересмотра ставок был вынужденным после вмешательства Минтранса в переговорный процесс. «"Аэрофлот" подключил административный ресурс»,— предполагает собеседник на лизинговом рынке. Близкий к Минтрансу источник “Ъ” отметил, что «процесс, безусловно, находится в зоне внимания министерства», поскольку «себестоимость перевозки, в составе которой на лизинг приходится до трети»,— социально значимый вопрос. От других деталей он воздержался. В Минтрансе и «Аэрофлоте» “Ъ” не ответили.

У лизингодателя была «обстоятельная аргументация» необходимости пересмотра контрактов, изначально заключенных в валюте, напоминает источник “Ъ”. В ГТЛК объясняли, что новые условия определены «с учетом прогноза волатильности национальной валюты». Повышение ставок оправдывалось в том числе необходимостью обслуживания долга перед российскими держателями еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными структурами ГТЛК, на $1,6 млрд. Лизингодатель уточнял, что бонды размещались «как раз для финансирования приобретения этих бортов». При этом ГТЛК в 2022 году получила рекордный убыток по МСФО в размере 54 млрд руб. Подталкивание ГТЛК «к нерыночным решениям» в кризисный для нее момент может негативно повлиять на нее в дальнейшем, считает собеседник “Ъ” в другой лизинговой компании.

ГТЛК — госкомпания, напоминает главред FrequentFlyers.ru Илья Шатилин, и ее желание поднять ставки после ухода из РФ западных лизингодателей также было «не слишком рыночным поведением». Очевидно, что ГТЛК понесла издержки, связанные с переоформлением права собственности на эти самолеты, соглашается он, но стоимость владения ими не изменилась. В любом случае госкомпании не грозит банкротство, полагает он, допуская, что в случае наращивания убытка правительство может докапитализировать ГТЛК или разрешить ей увеличить долг.

Айгуль Абдуллина