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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье бультерьер напал на девочку, ее госпитализировали с укусами лица

В поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа Московской области бультерьер на детской площадке напал на четырехлетнюю девочку и ее няню. Ребенка госпитализировали с укушенными ранами лица, женщина также попала в больницу. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации прокуратуры Московской области, собака вырвала поводок из рук хозяина и набросилась на девочку и женщину. Прокуратура проводит проверку. «По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным следственного управления СКР по Московской области, хозяин выгуливал собаку бойцовской породы без намордника и поводка. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). «Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении управления во «ВКонтакте».

Родители девочки рассказали телеканалу «360», что у ребенка прокусан нос, пострадали щеки и рот. Мать (ее имя не приводится) сообщила, что хозяин животного с ними не связывался. Владелец собаки Александр заявил телеканалу, что животное сорвалось с поводка, когда увидело голубей. Он утверждает, что даже не видел, что произошло, потому что девочка и няня «ушли в свой подъезд без криков и всего такого». Александр назвал свою собаку доброй. «Потом только узнал, что меня ищет полиция. Глубоко жалею, что это произошло»,— добавил он.

Леонид Уварчев

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