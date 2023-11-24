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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье задержаны трое подростков по делу о поджоге электрички

В Московской области задержали трех подростков 2005, 2006 и 2007 годов рождения по подозрению в поджоге электрички в депо Домодедово, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к территориальному отделу МВД. По данным издания, подростки признали вину.

Поджог произошел в ночь на 21 октября, площадь пожара составила 60 кв. м. По данным РБК, кабина машиниста и часть тамбура выгорели. Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте пожара осколки стекла, пустую бутылку, а также сигаретный фильтр. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК (совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет.

По данным Telegram-канала Mash, подростки признались, что подожгли электричку по заданию Службы безопасности Украины за 100 тыс. руб. в криптовалюте. «Также подростки сознались, что совершили более десятка подобных поджогов и попыток диверсий»,— сообщил канал, отметив, что СБУ «завербовало» их еще полгода назад. Telegram-канал Baza пишет, что через месяц после поджога электрички подростки подожгли шкаф системы сигнализации и блокировки на перегоне Домодедово—Белые Столбы.

Полина Мотызлевская

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