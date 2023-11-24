Китай открывает безвизовый въезд для граждан пяти европейских стран и Малайзии

С 1 декабря в Китай без визы смогут въезжать граждане Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии сроком на 15 дней. Эта программа будет действовать в течение одного года. Такой шаг, по мнению Министерства иностранных дел, станет способствовать развитию бизнеса, деловых связей и туризма. Об этом сообщает агентство AP.

До пандемии COVID-19 право безвизового въезда в Китай имели граждане Брунея, Японии и Сингапура. Однако эта практика была отменена с началом пандемии. А после снятия ограничительных мер безвизовый въезд в июле текущего года был восстановлен только для граждан Брунея и Сингапура. И до сих пор поток туристов в Китай не вернулся на допандемийный уровень. Так, за первые шесть месяцев текущего года Китай посетили 8,4 млн иностранных граждан. А за весь 2019 год таких посещений было 977 млн.

Представители Франции уже приветствовали решение китайских властей. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая находилась с визитом в Пекине, заявила, что Франция, со своей стороны, решила разрешить китайским студентам, получившим степень магистра во Франции, оставаться в этой стране еще на пять лет «для развития обмена». В свою очередь, представители Торговой палаты ЕС в Китае выразили надежду, что в ближайшем будущем и граждане других европейских стран получат возможность безвизового въезда в Китай, и это будет «весомое и целесообразное улучшение, которое также приведет к росту деловой уверенности».

Алена Миклашевская