Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай открывает безвизовый въезд для граждан пяти европейских стран и Малайзии

С 1 декабря в Китай без визы смогут въезжать граждане Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии сроком на 15 дней. Эта программа будет действовать в течение одного года. Такой шаг, по мнению Министерства иностранных дел, станет способствовать развитию бизнеса, деловых связей и туризма. Об этом сообщает агентство AP.

До пандемии COVID-19 право безвизового въезда в Китай имели граждане Брунея, Японии и Сингапура. Однако эта практика была отменена с началом пандемии. А после снятия ограничительных мер безвизовый въезд в июле текущего года был восстановлен только для граждан Брунея и Сингапура. И до сих пор поток туристов в Китай не вернулся на допандемийный уровень. Так, за первые шесть месяцев текущего года Китай посетили 8,4 млн иностранных граждан. А за весь 2019 год таких посещений было 977 млн.

Представители Франции уже приветствовали решение китайских властей. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая находилась с визитом в Пекине, заявила, что Франция, со своей стороны, решила разрешить китайским студентам, получившим степень магистра во Франции, оставаться в этой стране еще на пять лет «для развития обмена». В свою очередь, представители Торговой палаты ЕС в Китае выразили надежду, что в ближайшем будущем и граждане других европейских стран получат возможность безвизового въезда в Китай, и это будет «весомое и целесообразное улучшение, которое также приведет к росту деловой уверенности».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...