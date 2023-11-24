«ЛУКОЙЛ» стал владельцем нефтяной компании «Пулытьинское» в ХМАО

Компания «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» стала владельцем 99% нефтедобывающей компании «Пулытьинское», которая разрабатывает одноименное месторождение в ХМАО. Согласно данным ЕГРЮЛ, номинальная стоимость доли «Лукойла» равна 4,9 млн руб.

Оставшимся 1% владеет ООО «К.Н. Холдинг», которое является структурой «ЛУКОЙЛа». «Пулытьинское» специализируется на добыче нефти, разрабатывает одноименный участок в Советском районе ХМАО. По итогам 2022 года ей был получен чистый убыток — 11,8 млн руб.

Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», «Пулытьинское» было зарегистрировано в 2008 году в Югорске (ХМАО). Предыдущим владельцем компании значился ЗПИФ комбинированный «Пулытьинск».

Напомним, ранее банк непрофильных активов «Траст» продал две нефтедобывающие компании «Инга» и «Транс-Ойл», которые владеют лицензиями на добычу нефти в ХМАО. Стоимость сделки равнялась 20 млрд руб..

Виталий Красиков

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