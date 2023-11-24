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Коммерсантъ FM
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Покупай, но проверяй

Доверие к скидкам «черной пятницы» в пяти графиках

В конце ноября в России, как и во многих странах мира, традиционно проходит «черная пятница» — крупная распродажа, во время которой продавцы обещают самые большие скидки на товары и самые выгодные предложения. Как показывают опросы, граждане не всегда верят щедрым обещаниям, тем не менее ажиотаж вокруг процесса с каждым годом только растет.

Как показывает опрос исследовательского центра Superjob.ru, доля россиян, считающих привлекательные скидки обманом, год от года увеличивается и уже достигла двух третей респондентов.

Аналогичные результаты у ВЦИОМа — лишь каждый восьмой опрошенный верит, что в «черную пятницу» почти все товары продаются с большим дисконтом, каждый четвертый — что можно найти выгодную сделку, если постараться.

Участвовать в распродажах планировал каждый десятый респондент опроса Superjob (10%). Тем не менее средняя сумма потенциальных трат выросла год к году сразу на 6 тыс. руб., до 17,5 тыс. руб. Схожие результаты показал ВЦИОМ — часто покупают товары со скидками в «черную пятницу» 11% респондентов, редко — еще 30%. А вот в Москве, по данным «Авито», в распродажах в этом году участвуют три четверти опрошенных (76%).

Аналогичные тенденции зафиксированы и в ряде других стран. В частности, исследование Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Ирландии (PDF) выявило, что лишь каждый третий респондент верит в честность информации о скидках. По сравнению с прошлым годом эта доля практически не изменилась.

Число планировавших участвовать в распродажах ирландцев выросло год к году на 8 процентных пунктов (до 45%). Больше всего готовых покупать и доверяющих скидкам среди молодежи (15–24 года). Ведомство выпустило для них специальную инструкцию-предупреждение, как избежать обмана во время распродаж «черной пятницы».

В соседней Великобритании исследование ассоциации по защите прав потребителей Which? показало, что во время прошлой «черной пятницы» только 2% предлагаемых товаров были дешевле, чем в другие сезоны. Всего было исследовано 66 тыс. цен на 208 товаров у семи популярных ритейлеров, включая Amazon.

Вероятно, эти выводы не очень удивили британцев. По данным YouGov (PDF), только 15% респондентов верят, что все скидки на распродажах «настоящие». Лишь 4% планировали в этом году увеличить расходы на покупки по сравнению с прошлым годом. В целом настроение британских покупателей в докладе оценивается как «мрачное» («bleak Friday» вместо «black Friday»).

А вот в США, по данным исследовательского портала Finder, в возможность выгодных покупок в «черную пятницу», хоть и с оговорками, верят почти две трети опрошенных (62%). Посвященное распродажам исследование Adobe также показало, что по сравнению с началом октября цены на ряд категорий товаров в США снизились.

По оценкам Национальной федерации розничной торговли США, в распродажах «черной пятницы» и следующего за ней киберпонедельника в этом году примут участие рекордные 182 млн американцев. Их средние траты вырастут с прошлогодних $833 до $875. Другие исследования также фиксируют тенденцию к сверхтратам — некоторые американцы даже готовы влезть в долги.

В странах континентальной Европы настроения другие. Хотя участвовать в распродажах готовы 40–50% опрошенных, все планируют существенно урезать траты. Однако останавливает их не столько недоверие к акциям и скидкам (об этом говорит лишь треть респондентов), сколько ухудшение экономической ситуации в целом и забота об экологии.

Многие европейцы озабочены негативным влиянием сверхпотребления на климат. В этом их поддерживает и бизнес — некоторые компании решили не участвовать или вообще не работать в «черную пятницу». Правда, пока это скорее единичные инициативы, теряющиеся на фоне глобального ажиотажа вокруг распродаж.

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