Курьерам доставили зарплаты

Средняя зарплата курьеров в России в первом квартале этого года достигла около 55 тыс. руб. в месяц. Самыми высокооплачиваемыми остаются столичные курьеры, но их зарплата практически перестала расти, зато в некоторых других регионах ее подняли на 12–13%. Услуга покупки с доставкой набирает популярность по всей стране, и компании, ее предоставляющие, испытывают дефицит курьеров, усиливаемый снижением потока трудовой миграции и борьбой за персонал со стройиндустрией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом квартале этого года в целом по России самая высокая зарплата у курьеров ожидаемо была в Москве — 60,4 тыс. руб. в месяц, что на 4% больше год к году, подсчитал Salary Index, изучивший 8 тыс. вакансий. Однако по годовой динамике увеличения оплаты труда Москва оказалась на самом последнем месте. Заметнее всего прирост в январе—марте наблюдался в Сибири (на 13% год к году, до 55,7 тыс. руб. в месяц) и на Урале (на 12%, до 55,3 тыс. руб. соответственно).

На северо-западе страны, включая Петербург, в Поволжье и на юге России рост год к году был на уровне 8%, до 56 тыс. руб., 51,2 тыс. руб. и 50,6 тыс. руб. в месяц соответственно. На Дальнем Востоке курьеры в среднем получали в январе—марте на 6% больше, чем годом ранее, до 55,3 тыс. руб. в месяц, в центре страны — на 5%, до 50,7 тыс. руб.

Всплеск роста рынка доставки «последней мили», то есть до конечного потребителя, начался во время карантина в пандемию в Москве и ряде крупных городов. Это вынудило сервисы доставки, курьерские службы, маркетплейсы, ритейлеров увеличивать оплату доставщиков. После пандемии рост рынка продолжился. По данным Ассоциации электронных коммуникаций, по итогам 2022 года объем этого сегмента вырос на 21% год к году, до 1,7 трлн руб.

Теперь популярность сервисов доставки дошла и до других городов, что привело к повышенному спросу в регионах на услуги курьеров, поясняют в «Сбермаркете». Помимо Москвы и Петербурга нехватка доставщиков сейчас особо заметна в Омске, Челябинске, Красноярске, Хабаровске, Казани, Самаре, Ижевске и Уфе, добавляет руководитель «Яндекс. Доставки» в России Тембот Керефов. В результате, добавляет директор по персоналу «Курьер Сервис Экспресс» Галина Кезикова, в ряде регионов предлагаемый курьерам уровень дохода уже превышает предложения в столице.

Так, по словам господина Керефова, в июне оплата доставщиков заказов в Новосибирске выросла на 39% год к году, в Красноярске — на 22%, в Уфе — на 24%.

В Wildberries, не называя города, сообщили “Ъ”, что за 2022 год доходы курьеров маркетплейса выросли на треть: сейчас их средняя зарплата составляет 120 тыс. руб. в месяц, в писк сезона — 250 тыс. руб.

В сети «Вкусвилл», заказы которой доставляют 7–9 тыс. курьеров, говорят, что доход активно работающего курьера в пик спроса составляет в среднем 5–7 тыс. руб. в день. Ozon — один из немногих ритейлеров, где заявили “Ъ”, что в первом квартале средний доход их доставщиков почти не изменился по сравнению со второй половиной 2022 года, хотя маркетплейсу сейчас требуются дополнительно курьеры в ряде городов.

Спрос на курьеров растет и на рынке общепита. В «Яндекс. Еде» говорят, что объем выполняемых доставщиками заказов в час увеличился в полтора раза.

В 2022 году количество вакансий курьеров по стране выросло на 113% год к году, до 300 тыс., а за пять месяцев 2023 года — на 33%, говорит Галина Кезикова со ссылкой на данные HeadHunter. Такая ситуация характерна для всех отраслей, ни в одной из них нет профицита персонала, замечает президент Superjob.ru Алексей Захаров. Но дефицит курьеров в этом году еще более усугубился, настаивает госпожа Кезикова. Причина — в продолжающейся конкуренции за персонал со стройиндустрией, сокращении трудовой миграции из соседних стран, а также запуске сервисами доставки заказов за город, что подогрело спрос, поясняет она.

Сложившаяся ситуация привела к росту для сервисов и ритейлеров стоимости привлечения курьеров. По данным Тембота Керефова, в Москве, например, этот показатель за год вырос в четыре раза, в Петербурге — на 40%. В целом по стране для компаний эта стоимость увеличилась втрое, а где-то и вчетверо, добавляет Галина Кезикова. «Но гонка за курьеров не может продолжаться долго»,— говорит она. Это, по ее словам, приведет к снижению рентабельности сервисов доставки, с чем уже столкнулись некоторые компании.

Халиль Аминов, Алина Савицкая, Дарья Андрианова