Передовики счетоводства

По данным Банка России, в третьем квартале этого года число ИИС увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты связывают это со скорым введением ИИС третьего типа. После его запуска ИИС первого типа и второго типа открыть будет уже нельзя, и граждане торопятся зафиксировать наличие инструмента, дающего возможность получать налоговый вычет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России в пятницу, 24 ноября, опубликовал статистику по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) за девять месяцев 2023 года. Объем активов на этих счетах за квартал вырос на 3%, до 519 млрд руб. По оценке ЦБ, средний размер счета в доверительном управлении составил 210 тыс. руб., у брокеров — 82 тыс. руб. Доля российских акций в структуре активов выросла до максимального уровня с 2015 года — 35%. Доля облигаций резидентов снизилась до 15%. Счета открывались прежде всего у брокеров, их общее число ИИС увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом, как отмечает ЦБ, количество ИИС и объем активов в доверительном управлении (ДУ) снижались, «клиенты уходили из массовых стандартных стратегий, ориентированных на облигации».

Традиционно динамика открытия новых счетов ИИС повышается во второй половине года и особенно в самом его конце, отмечает заместитель генерального директора УК «Финам Менеджмент» Иван Соколов.

Инвесторы стараются разместить свои средства в ИИС ближе к концу года, чтобы уже в начале следующего получить налоговый вычет, пояснил он. Однако в этом году опережающая динамика новых ИИС скорее всего связана с изменением законодательства, регулирующего ИИС, считает эксперт.

«Дело в том, что с 1 января 2024 года уже нельзя будет открыть ИИС первого и второго типов, которые для многих инвесторов являются наиболее удобными по срокам и порядку получения налоговых вычетов. Поэтому совершенно понятно желание инвесторов успеть открыть ИИС первого и второго типов до конца года»,— указывает эксперт.

Вместе с тем в следующем году предполагается, что на замену ИИС-1 и ИИС-2 будет запущен ИИС третьего типа. В текущей редакции ИИС-3 представлен как элемент системы формирования долгосрочных накоплений: пятилетний продукт с двумя типами налоговых льгот, возможностью вывода активов в случае особой ситуации и без потолка в сумме пополнения, но с обязательством инвестировать в российские активы, уточнила руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.

По предварительным оценкам, счета нового типа могут открыть порядка 200 тыс. инвесторов, считает господин Соколов.

11% роста — невысокое значение годового прироста на фоне неопределенности 2022 года, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Однако, как считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, гораздо важнее обратить внимание, насколько выросли активы. Рост активов за квартал на 3% говорит о реальном росте интереса к такому инструменту, отмечает он.

Господин Соколов предполагает, что больше счетов открывается у брокеров из-за особенностей брокерских договоров и договоров доверительного управления. «Дело в том, что брокерский договор начинает действовать сразу после его заключения, даже если на нем нет денег, а вот договор ДУ вступает в силу только в момент передачи активов. Поэтому если стоит задача "застолбить" ИИС первого и второго типов до конца года, и при этом клиент не планирует его пополнять в текущем году, то брокерский ИИС подходит как нельзя лучше»,— пояснил он.

ИИС интересен клиентам с опытом инвестирования, они чаще и на чек выше среднего пополняют свой счет, отмечает госпожа Денежка. «Касательно поведения — 80% клиентов диверсифицируют свой портфель, используя различные инструменты, преимущественно это российские акции»,— добавила она. ИИС характерен для инвестиционных портфелей граждан малого и среднего размера, отметил господин Бархота. Как правило, речь идет о верхнемассовом сегменте, где портфель инвестиций может варьироваться от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., добавил он.

В «Цифра брокер» полагают, что количество ИИС всех типов продолжит расти. Господин Соколов считает, что тенденция по открытию новых счетов ИИС продолжится и в четвертом квартале, скорее всего рост будет еще больше. При этом, по словам госпожи Денежки, второй год подряд наблюдается снижение активности инвесторов в четвертом квартале по сравнению с предыдущими годами.

Ксения Куликова