Долги валютные

Количество доступных финансовых инструментов в иностранной валюте для российских инвесторов резко сократилось после введения жестких санкций против СПБ Биржи. Впрочем, у инвесторов, желающих снизить риски девальвации рубля, есть возможность вкладывать средства в валютные облигации. В наибольшем объеме на российском рынке представлены замещающие облигации, номинированные в долларах США. Причем количество эмитентов в ближайшее время составит несколько десятков. Но инвесторам доступны и замещающие облигации в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, а также локальные облигации в юанях и даже дирхамах. Однако при их выборе стоит учитывать уровень ликвидности, доходность и валюту, в которой осуществляются расчеты по ним.

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Уходящие акции

В начале ноября в отношении СПБ Биржи были введены жесткие американские санкции. 2 ноября OFAC внесла биржу в SDN-лист, после чего были заморожены все операции с более чем 2 тыс. акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов. До 31 января 2024 года у биржи есть лицензия OFAC на выход из иностранных ценных бумаг, но пока по этому вопросу идут консультации с контрагентами.

В результате приобретение российскими инвесторами ценных бумаг зарубежных эмитентов усложняется во много раз. Тем не менее у них остается возможность покупать финансовые инструменты, номинированные в иностранных валютах, которые продолжают обращаться на внутреннем рынке. К ним можно отнести локальные юаневые облигации, а также широкий круг замещающих облигаций.

Многообразный долг

Замещающие облигации — самая многочисленная группа валютных облигаций, торгуемых в России. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в настоящее время инвесторам доступны облигации 31 выпуска 8 эмитентов. Объем выпущенных бумаг оценивается в 1,4 трлн руб. (почти $21 млрд). При этом на рынке присутствуют как короткие выпуски, погашаемые в следующем году, так и среднесрочные, погашаемые в 2025–2028 годах. Также в обращении находится дюжина долгосрочных выпусков с погашением в 2029–2037 годах и несколько «вечных» выпусков (без срока погашения, но с регулярной офертой).

Больше половины всего объема валютных бумаг приходится на облигации, номинированные в долларах США (21 выпуск 8 эмитентов на $11,3 млрд). Объем восьми выпусков в европейской валюте оценивается в €6,5 млрд.

Остальной объем приходится на рублевые выпуски, а также выпуски в швейцарских франках и британских фунтах. Долларовые замещающие облигации представлены ото всех эмитентов. А вот в других недружественных валютах в обращении находятся облигации только «Газпрома».

За десять месяцев текущего года пять российских компаний разместили классические юаневые облигации на 19,7 млрд CNY. В прошлом году активность эмитентов была заметно выше — десять эмитентов разместили облигации на 60,5 млрд CNY. Впрочем, в нынешнем году «Русал» разместил облигации и в дирхамах ОАЭ на сумму 370 млн AED.

Борьба доходностей

Инвестиции в валютные облигации привлекают не только минимизацией риска девальвации рубля, но и высокой доходностью. С начала года доходность индекса замещающих облигаций Cbonds выросла с 6,5% до 7,7% годовых, при этом на пике, в августе, достигала 10,8% годовых. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Артема Привалова, доходности выросли по мере выхода на рынок нового предложения со стороны эмитентов, по мере их переваривания доходности скорректировались. «Последние месяц-полтора наблюдается устойчиво-позитивная динамика на фоне увеличившегося спроса со стороны розницы и небанковского байсайда, связанных, видимо, с ослаблением рубля с начала года»,— рассказал руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Доходность индекса облигаций в CNY Cbonds выросла с 3,6% до 5,7% годовых.

На рынке юаневых облигаций первые сделки проходили с относительно низкими доходностями (если сравнивать с облигациями китайских компаний-аналогов) из-за повышенного спроса на валютные активы внутри страны, когда традиционные валюты стали недружественными, указывают аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». По мере наполнения рынка новыми именами и увеличения объема рынка, а также на фоне конкуренции со стороны замещающих облигаций «цены на облигации в юанях корректировались, их доходности сблизились, но все еще уступают по привлекательности замещающим»,— отмечают эксперты.

Расчетный рубль

При выборе бумаг стоит учитывать механизм выплат купонов и погашений. В случае замещающих облигаций все выплаты будут происходить в рублях по курсу ЦБ, в юаневых облигациях расчеты осуществляются в CNY. По словам Алексея Булгакова, в случае юаневых бондов биржа может проводить конвертацию в валюте по выбору держателя.

Но ликвидность таких бумаг ниже, чем замещающих, а значит, в случае необходимости последние продать будет проще. «Выпуски в CNY очень неликвидны, т. к. первоначально представляли собой фактически частные размещения в пользу коммерческих банков. Замещающие облигации в массе своей довольно ликвидны, что связано как с небольшим количеством времени, прошедшим от первичных размещений, так и с продолжающейся ротацией базы держателей»,— отмечает господин Булгаков.

Расширение замещения

В целом участники рынка ожидают расширения списка валютных облигаций, но в первую очередь за счет выпуска замещающих облигаций. В соответствии с указом президента до 1 января 2024 года все российские компании, имеющие еврооблигации, должны будут их заместить локальными облигациями. «В настоящее время в процессе сбора заявок находятся два бессрочных выпуска Тинькофф-банка (в долларах), по одному выпуску Альфа-банка (в рублях) и ГТЛК (в долларах)»,— отмечает господин Ермак.

Помимо этого, десяток эмитентов, среди которых есть МКБ, Совкомбанк, ХКФ-банк, приняли решения по двум десяткам выпусков. Общая номинальная сумма новых выпусков оценивается более чем $10 млрд. Однако, исходя из предшествующих размещений, на внутренний рынок попадает в среднем 40% заявленной эмиссии. Большинство из этих выпусков номинированы в долларах США, однако два выпуска (МКБ) номинированы в евро.

В замещающих облигациях в следующем году, как считает Артем Привалов, большую роль будет играть отсутствие нового предложения после того, как все эмитенты проведут замещения. Это может стать катализатором роста цен на рынке, так как при погашении старых выпусков деньги вернутся в рынок. «Денег в рынке остается примерно одинаковое количество, а инструментов для вложения — меньше»,— отмечает он.

Виталий Гайдаев