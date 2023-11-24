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Коммерсантъ FM
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Reuters: продажи китайских автомобилей в России замедляются

Объем продаж китайских автомобилей в России достиг пиковых значений и постепенно замедляется на фоне восстановления российского производства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на статистические данные «Автостата». При этом рынок авто в РФ пока не достиг уровня начала 2022 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До февраля прошлого года доля китайских автомобилей на российском рынке составляла менее 10%. В августе текущего года показатель достиг 56%, а в сентябре опустился до 53%. В статистику включены импортированные китайские автомобили, а также произведенные на территории России.

По данным китайской таможни, с января по октябрь Россия стала крупнейшим покупателем автомобилей Китая, а объем экспорта достиг $9,4 млрд. За аналогичный период 2022 года экспорт автомобилей в Россию составил $1,1 млрд.

После начала спецоперации большинство заводов легкового сегмента остановили производство из-за проблем с логистикой поставок и санкций. Несколько крупных зарубежных автоконцернов, в том числе Renault, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, покинули российский рынок. На этом фоне доля китайских автомобилей, по данным ФТС, заняла 92% в общем объеме импорта машин в РФ. Сейчас в России представлено 15 китайских автомобильных брендов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Авторынок приобрел китайский колорит».

Лусине Баласян

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