Мединский: в школах России введут обязательные часы по региональной истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в школах будут введены обязательные часы изучения региональной истории. Когда именно новый блок уроков появится в школьной программе, он не уточнил, но пояснил, что это произойдет «в ближайшее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Есть единый предмет история, в рамках которого изучается история России, всеобщая история. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла»,— рассказал господин Мединский в ходе встречи с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете им. Герцена в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на этом же мероприятии рассказал, что число часов, отводимых на изучение истории в старших классах школы, уже со следующего учебного года будет увеличено. По словам министра, на нее должно отводиться 340 часов — по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

Александр Кислов