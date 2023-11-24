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Коммерсантъ FM
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Мединский: в школах России введут обязательные часы по региональной истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в школах будут введены обязательные часы изучения региональной истории. Когда именно новый блок уроков появится в школьной программе, он не уточнил, но пояснил, что это произойдет «в ближайшее время».

Владимир Мединский

Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Есть единый предмет история, в рамках которого изучается история России, всеобщая история. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла»,— рассказал господин Мединский в ходе встречи с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете им. Герцена в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на этом же мероприятии рассказал, что число часов, отводимых на изучение истории в старших классах школы, уже со следующего учебного года будет увеличено. По словам министра, на нее должно отводиться 340 часов — по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

Александр Кислов

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