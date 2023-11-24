Прокатная десятка

Кинокритик Андрей Плахов: «Первая большая сцена фильма — лучшая в нем. Одним непрерывным кадром показано, как отель, управляемый эффективным менеджером (Оливер Мазуччи), готовится к приему высоких гостей, прибывающих на встречу миллениума, а значит, к тому, чтобы за хорошие чаевые удовлетворить их самые дикие капризы. Полански — бог кинематографического пространства, его создания и максимально творческого использования: "Отвращение", "Ребенок Розмари", "Жилец" — тому неопровержимые примеры. Тут вместо одной квартиры — целый дворец, есть где развернуться…

Дышащий на ладан техасский миллиардер Артур Уильям Даллас III (монти-пайтоновский комик Джон Клиз) отмечает первую годовщину брака с юной телкой необъятной толщины и заказывает ей в качестве подарка живого пингвина. Пингвин-‍то живой, а вот заказчику удастся встретить миллениум в виде, да-‍да, ходячего трупа. Шикарная старуха Маркиза (Фанни Ардан) соблазняет молодого сантехника и кормит черной икрой собачку чихуа-‍хуа, чьими экскрементами провонял весь эксклюзивный отель. По его барам и коридорам дефилирует компания вышедших в тираж бывших красавиц — жертв присутствующего здесь же пластического палача-‍хирурга; одну из жертв играет Сидни Ром, в молодости блиставшая у Полански в фильме "Что?".

Слово "бывшие" здесь ключевое, а его живым воплощением служит бывший красавец Микки Рурк в образе прохиндея-‍финансиста в соломенном парике а-‍ля Дональд Трамп. Есть тут и бывший звездный порноактер (Лука Барбарески), и еще целый калейдоскоп гротескных персонажей из эпохи гедонизма, легкого секса и легких денег… Прямо из "лихих девяностых" в отель вваливается команда славянских парней во главе с опасно обаятельным бандюганом (Александр Петров). Они требуют предоставить сейф для хранения множества привезенных с собой чемоданов Louis Vuitton, набитых валютным налом, для чего после некоторых колебаний им выделяют темную комнату в том самом историческом подвале».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «"Дворец" своей судьбы» и «Не устал, но ухожу».