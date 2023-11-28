И смех, и крах

В прокат вышел комедийный триллер корейского режиссера Ким Чжи Уна «Обрушение» о жителях Сеула, измученных жилищным вопросом. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из социальной сатиры картина мутирует в типичный фильм-‍катастрофу со всеми его тревожными приметами

Фото: Showbox Entertainment Из социальной сатиры картина мутирует в типичный фильм-‍катастрофу со всеми его тревожными приметами

Фото: Showbox Entertainment

«Обрушение» — шестая режиссерская работа Ким Чжи Уна, и его небольшая фильмография охватывает, кажется, почти весь спектр жанров, типичных для южнокорейского кино. Тут и боевик, и криминальная драма, и криминальная комедия, и драма историческая, посвященная восстанию 1980 года в Кванджу. Есть и фильм-катастрофа — «Башня» (2012) о пожаре в 120-этажном небоскребе в центре Сеула в аккурат накануне Рождества.

Новый же его фильм представляет собой удивительный гибрид: с одной стороны, это снова ночной кошмар застройщика, хоть и более скромных масштабов, а с другой, как ни странно, комедия, причем даже не черная, а вполне себе бытовая.

Как если бы из фильма Юрия Быкова «Дурак» (2014), рассказывавшего о честном сантехнике, пытавшемся добиться от коррумпированных чиновников расселения аварийного общежития, убрали бы всю русскую провинциальную хтонь и обличения прогнившей системы, заменив их на гэги с людьми, застревающими в автоматических дверях.

Господин Пак (Ким Сон Гюн) с женой (Квон Со Хён) и маленьким сыном (Ким Гон У) въезжает в квартиру в новенькой пятиэтажке, на которую он копил одиннадцать лет. Он изо всех сил пытается представить это жизненное достижение более значительным, чем оно есть: и район, в котором раньше была промзона и автомобильная свалка, на самом деле, мол, прекрасный и экологически чистый, и квартира замечательная, целых три комнаты. Отравляют радость новоселья мысли об огромной ипотеке, но в первую очередь — знакомство с неприятным соседом (Чха Сын Вон), которое начинается с того, что тот своей машиной перегородил въезд и даже не извинился. Выясняется, что этот хам работает и в местном тренажерном зале, и в фотоателье, и даже в службе «трезвый водитель», так что Пак постоянно на него натыкается, и каждая их встреча заканчивается стычкой.

Вдобавок с домом мечты явно что-то не так. Полы в квартире косые, оконные рамы заедают, а по тротуару вокруг подъезда расползаются зловещие трещины. Пак пытается уговорить соседей подать коллективный запрос на профилактическую проверку состояния дома, но те отказываются, так как боятся, что это снизит инвестиционную ценность их жилья. Особенно неловко ему перед молодыми подчиненными, которых он приглашает на новоселье: их совершенно не впечатляет квартира, с балкона которой видны гораздо более престижные (и недоступные никому из присутствующих) районы.

Вопросы социального статуса и острого имущественного расслоения очень актуальны и для корейского общества, и для национального кино: из ярких примеров тут можно вспомнить, скажем, четырежды оскароносных «Паразитов» Пон Чун Хо (2019).

«Обрушение» вначале тоже кажется сатирическим упражнением на эти темы, хотя юмор здесь все-таки довольно примитивный. Однако интонация картины меняется, когда наутро после новоселья дом Пака внезапно проваливается под землю из-за размывшего грунт дождя, а он сам, его молодые коллеги Ким (Ли Гван Су) и Юн Чжу (Ким Тхэ Чжун) и тот самый противный сосед оказываются замурованы на глубине в 500 метров.

Впрочем, шутить Ким Чжи Ун и сценарист Чон Чхоль Хон перестают далеко не сразу. Герои еще некоторое время забавно бегают по продолжающему разрушаться дому (само обрушение снято довольно эффектно, хотя компьютерная графика сильно бросается в глаза), смешно вопят и вступают в мелкие конфронтации. Но вскоре картина окончательно мутирует в честный (а ближе к финалу — откровенно сентиментальный) фильм-катастрофу со всеми его приметами: обеспокоенные родственники рыдают наверху, спасатели предпринимают отчаянные попытки вытащить выживших, сами последние, позабыв про разногласия, проявляют чудеса героизма и взаимовыручки. Не обходится и без жертв, показанных со всей серьезностью, под выжимающую слезу музыку: если Пак и компания прочно защищены «сценарной броней», то некоторым соседям повезло меньше. Из-за таких резких перепадов вся конструкция картины кажется такой же неустойчивой, как злосчастный рухнувших дом.