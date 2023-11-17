Преступление и выживание

В прокат выходит «Костяной домик» Маттиаса Хёне, балансирующая на грани триллера и хоррора история о секретах и обманах в шотландской глуши.

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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Что за домик притих, погружен во мрак? В нем вдалеке от шумных трасс, в шотландской глуши живут, не особенно обременяясь общением с внешним миром, пережившие некогда страшную автомобильную катастрофу Мама (Джоэли Ричардсон), прикованный к инвалидному креслу Па (Роджер Аджогбе) и дочка Мейзи (Сэди Совералл). Как-то раз во время сильного урагана к ним стучатся двое братьев, Джек (Нил Линпоу; он же и автор сценария) и Мэттью (Гарри Кэдби), которые, по их словам, попали в аварию на проселочной дороге. В аварию-то они действительно попали, но довольно быстро выясняется, что Джек и Мэттью не незадачливые аутсайдеры, похожие на героев «О мышах и людях» Стейнбека, а опасные разыскиваемые преступники. Впрочем, им самим придется всерьез призадуматься, когда станет понятно: шкафы в приютившем их доме наполнены совсем не только скелетами. А происходящее на экране на глазах притихшей публики изящно трансформируется из почтенного поджанра «home invasion» в ничуть не менее заслуженный «survival».

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Можно со всей ответственностью утверждать, что в случае режиссера, сценариста и продюсера Маттиаса Хёне мы имеем дело с известным еще со времен шедевра Стивенсона раздвоением личности, пусть и только творческой. Если Хёне-Джекилл с начала миллениума снимал отмеченные каннскими львами рекламные ролики и видеоклипы в диапазоне от Фэтбой Слима до группы Sabaton, в 2016-‍м по сценарию Люка Бессона поставил в Китае подростковое фэнтези «Врата воинов» с Дэйвом Батистой, а в данный момент работает уже над вторым сезоном подросткового фэнтези «Феодосия» без Дэйва Батисты, то Хёне-Хайд в то же самое время воплотился во вполне значительную фигуру в мире киноужасов. Его снятый на видео копеечный дебют «По ту сторону рейва» (2008), гибрид «Трейнспоттинга» и «От заката до рассвета», стал тем не менее первым с конца 70-‍х фильмом, выпущенным легендарной студией Hammer. В своем втором хорроре, «Кокни против зомби» (2012), получившем призы зрительских симпатий в Сан-Себастьяне и Торонто, Хёне объединил «Карты, деньги, два ствола» с «Рассветом мертвецов» — и его можно назвать лучшей британской комедией ужасов с куда большим на то основанием, чем навязший в зубах и где только возможно «Зомби по имени Шон». Кажется, ничто не мешало режиссеру продолжать в том же духе, но Хёне поступил отважно и неожиданно, сменив не только жанр (строго говоря, «Костяной домик» не столько хоррор, сколько триллер, пусть временами и донельзя брутальный), но и локации (с лондонских пригородов на Северо-Шотландское нагорье), а главное — персонажей: если раньше они ассоциировались с типажами Ирвина Уэлша, то теперь на ум приходят скорее герои Ширли Джексон и Роберта Блоха. Поэтому здесь, безусловно, есть что и кому играть: все участники этой малофигурной композиции проявили себя практически безукоризненно. И все же первыми среди равных следует считать Джоэли Ричардсон, явственно напомнившую Ребекку Де Морнэй в ремейке «Дня матери», и Роджера Аджогбе, сыгравшего недвижимого Па (по понятным причинам он использовал весьма ограниченный набор актерских приемов, но сыграл тем не менее великолепно, да вдобавок внешне актер очень похож сразу на двух главных звезд афроамериканского хоррора — Дуэйна Джонса и Тони Тодда, что в данном случае оказывается очень кстати).

Смотреть «Костяной домик» тревожно и интересно. Но еще интереснее будет узнать, в какую сторону последует его автор, когда в очередной раз примерит хайдовскую личину. Так и останется теперь в пространствах травматических фобий, потемок чужой души и домов с темной историей — на поле урожайном, но успешно осваиваемом многими? Или все-таки вернется к истокам и соорудит что-то на более привычном для себя, но абсолютно эксклюзивном для жанра материале? Натравив, скажем, заезжего американского оборотня на лондонских футбольных хулиганов.

В прокате с 23 ноября

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