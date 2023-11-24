Случайное открытие

Правда ли, что пенициллин изобрели в Советском Союзе?

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О том, что этот антибиотик первой получила микробиолог Зинаида Ермольева, осенью 2023 года заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, сделала она это задолго до британцев, которые затем отобрали у нее лавры первооткрывателя.

Первая статья, посвященная пенициллину и его свойствам, вышла в 1929 году. Автором был шотландский ученый Александр Флеминг. Причем открытие он сделал фактически случайно. Флеминг изучал свойства золотистого стафилококка и однажды обнаружил, что из-за беспорядка в лаборатории в чашке Петри с бактериями стафилококка оказалась плесень, которая убила болезнетворные клетки. Но практического развития открытие пенициллина тогда не получило.

Спустя десятилетие ученые из Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн возобновили исследования. Выяснилось, что антибиотик эффективен против стафилококка, стрептококка и газовой гангрены. После публикации статьи в журнале The Lancet работы подхватили американские исследователи из Колумбийского университета, которые провели эксперименты на людях. С конца 1942 года пенициллин уже производили в промышленных количествах, а через два года начались поставки в американскую армию.

Тем временем в СССР тоже велись работы с пенициллином. В 1942-м группа микробиологов во главе с Зинаидой Ермольевой выделила отечественный аналог антибиотика, он получил название «крустозин». Исследования продолжались несколько лет, причем в Москву для обмена опытом приезжали англичане из Оксфорда. В конце 1944-го первые дозы советского пенициллина стали отправлять на фронт.

Всего через год автор открытия и исследователи пенициллина Флеминг, Чейн и Флори удостоились Нобелевской премии. А Зинаида Ермольева прославилась как изобретатель первого советского антибиотика, но на лавры его первооткрывателя она никогда не претендовала.

Вердикт — это неправда.