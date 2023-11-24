Нижегородская программа капремонта в 2023 году профинансирована на 47% от плана

В Нижегородской области из-за недостаточного финансирования в 2023 году программа капремонта многоквартирных домов (МКД) может быть выполнена менее чем на 50% от плана. Об этом говорится в отзыве областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2023 году в планах по ремонту находились 2 тыс. домов. Общая стоимость работ в них оценивалась в 17,1 млрд руб. Из этого объема к настоящему времени законтрактованы для ремонта 813 домов со стоимостью работ 8,1 млрд руб. (47% от плана). Фактически на 25 октября ремонт принят в 330 домах.

При этом финансирование программы в 2023 году увеличивалось на 500 млн руб. по сравнению с 2022 годом. Однако из-за роста цен на материалы и строительные работы число домов, которые нужно было отремонтировать, сократили. Поэтом прокуратура просит областные власти увеличить финансирование программы капремонта в 2024 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области в 2024 году предлагается увеличить минимальный размер взноса на капремонт в 1,5 раза до 12,8 руб. за кв. м.

Андрей Репин