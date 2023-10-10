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Взнос за капремонт увеличат в полтора раза в Нижегородской области

Минимальный размер взноса за капремонт многоквартирных домов планируется увеличить в 1,5 раза с июля 2024 года. Плата в крупных городах Нижегородской области составит 12,8 руб. за квадратный метр жилой площади, следует из проекта постановления, проходящего антикоррупционную экспертизу.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Размер минимального взноса будет дифференцированным в зависимости от типа домов и населенного пункта, в котором они расположены. Максимальный показатель планируется установить для жилых домов, оборудованных лифтами, инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения. Для домов без лифтов, инженерных систем и газа будет актуальна плата 8,8 руб., для остальных – от 9,58 до 12 руб. за квадратный метр. Эти расчеты касаются крупных муниципалитетов. В моногородах и отдаленных населенных пунктах минимальный взнос составит 8 — 11,64 руб. за квадратный метр, отмечается в проекте документа.

В 2022 году размер минимального взноса за капремонт в Нижегородской области увеличили с 6,3 руб. до 8 руб. Плата не будет повышаться до 30 июня 2024 года.

Ранее в региональном фонде капремонта отмечали отставание от программы ремонта из-за дефицита финансирования. В руководстве фонда сообщали, что для покрытия дефицита минимальный размер взноса только в Нижнем Новгороде должен составлять 24 руб. за квадратный метр.

Владимир Зубарев

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