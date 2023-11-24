Пермьстат: реальная зарплата в сентябре выросла по сравнению с прошлым годом на 5%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае за сентябрь 2023 года составила 58311,7 руб. По сравнению с сентябрем 2022 года ее рост составил 11,5%. Реальная заработная плата в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличилась на 5,1%.

За январь-сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 57560,6 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,9%, реальная заработная плата увеличилась на 8,3%.

Лидерами по росту зарплаты стали административные работники (+26%), финансисты и страховщики (+19%) и сотрудники организаций и предприятий в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+18,6%).