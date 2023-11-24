Подозреваемого в мошенничестве на 1 млрд рублей Романа Гольдмана объявили в розыск

Предприниматель и бывший депутат заксобрания Красноярского края Роман Гольдман объявлен в федеральный розыск, сообщает ГУ МВД региона.

Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 1 млрд руб. Ранее более 1 тыс пайщиков потребительского кооператива «Агро Вклад» (принадлежит Роману Гольдману) обратились в полицию с соответствующими жалобами. Многие из пайщиков «Агро Вклад» работают на предприятиях Goldman Group. 9 ноября офисы кооператива, согласно его сайту, прекратили работу. Это вызвало у пайщиков опасения, что они могут потерять вложенные средства.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что господин Гольдман, выступавший от фракции «Единая Россия», был досрочно лишен депутатских полномочий 23 ноября. Решение было принято после вступления силу обвинительного приговора в отношении депутата. Суд оштрафовал депутата на 90 тыс. руб. за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Депутат обжаловал приговор, но безуспешно.

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Александр Киселев