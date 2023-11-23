Выстрел в мандат

Фракция «Единой России» (ЕР) в законодательном собрании Красноярского края сократилась на одного депутата. Региональный парламент лишил полномочий одного из крупнейших бизнесменов региона, руководителя многопрофильного холдинга Goldman Group Романа Гольдмана. Решение было принято после вступления в силу приговора суда, который оштрафовал депутата за небрежное хранение огнестрельного оружия, из которого ранили человека. Где находится сам господин Гольдман, его уже бывшим коллегам по заксобранию неизвестно. Они не исключили, что властям придется помогать сотрудникам его компании, оказавшимся в затруднительном положении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Красноярского края Фото: Законодательное Собрание Красноярского края

Законодательное собрание Красноярского края на своем заседании 23 ноября рассмотрело вопрос о досрочном (они истекали только в 2026 году) лишении депутатских полномочий члена фракции ЕР Романа Гольдмана. Как пояснила заместитель председателя комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова (ЕР), вопрос был вынесен на повестку дня в связи со вступлением в силу обвинительного приговора в отношении депутата. «Коллеги, ситуация очевидна. Да, это неприятный, без всякого сомнения, эпизод в истории нашего созыва, но ответственность должны нести все, независимо от статуса и мандата»,— оценил ситуацию спикер Алексей Додатко (ЕР).

Летом прошлого года на заимке, расположенной на берегу реки Мана, рабочий похитил принадлежавший господину Гольдману карабин и ранил другого работника, а затем и сам погиб в ходе продолжившегося инцидента. Суд оштрафовал депутата на 90 тыс. руб. за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Депутат обжаловал приговор, но безуспешно. На сессию он не пришел.

«В повестке сессии вопрос стоит на 41-м месте, но, кажется мне, он сегодня главный»,— написал в своем Telegram-канале депутат Владимир Вахтель (КПРФ). При этом парламентариев волновали не подробности трагедии на Мане, а судьба активов господина Гольдмана и будущее сотрудников его предприятий. Роман Гольдман — один из крупнейших красноярских бизнесменов. Он является гендиректором и совладельцем ПАО УК «Голдман Групп» с уставным капиталом в 10,67 млрд руб. — материнской компании многопрофильного холдинга Goldman Group. В его состав, по собственным данным холдинга, входят 12 компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, выращиванием и хранением зерновых и масличных культур, производством, продажей и торговлей мясом и молочными продуктами.

«Десятки заявлений поданы в полицию. Можно уже предположить, что люди считают себя обманутыми, по-другому никак. Это не то чтобы неприятная ситуация, это ситуация просто форс-мажорная»,— высказала тревогу депутат Ирина Иванова («Зеленые»). Ранее красноярские СМИ сообщали об обращении к руководству края сотен пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», многие из которых работают на предприятиях Goldman Group». 9 ноября офисы кооператива, согласно его сайту, прекратили работу. Это вызвало у пайщиков опасения, что они могут потерять вложенные средства. Местонахождение Романа Гольдмана депутатам неизвестно.

По данным депутата Елены Пензиной (ЕР), часть сельхозпредприятий холдинга заложена в АО «Росагролизинг» с государственным участием. «Мне кажется, нужно обращаться к руководству государственного предприятия с тем, чтобы они изыскивали возможность взять в оперативное управление имущество этих совхозов, чтобы спасти животных от гибели и посмотреть, что делать с сотрудниками»,— предложила она.

Господин Додатко согласился с тем, что заксобранию, возможно, еще придется заниматься этими проблемами. «Коллеги справедливо задают вопросы в отношении следующих, скажем так, эпизодов, которые сегодня стали известны, касающихся хозяйственной деятельности и судьбы предприятий, к которым имеет отношение Роман Геннадьевич.

Не исключаю, нам придется решать как депутатам вопрос тех последствий и того ущерба, который причинен прежде всего интересам граждан»,— предположил он.

Роман Гольдман трижды избирался в состав заксобрания. Последний раз в 2021 году — в Емельяновском одномандатном округе №10. Тогда он набрал около 16 тыс. голосов, что примерно на 10 тыс. больше, чем было у его ближайшего конкурента. Кандидатуру господина Гольдмана выдвигала ЕР, но членом партии он не был. Теперь в округе предстоит назначить довыборы. Срок полномочий действующего депутатского созыва истекает в 2026 году.

Валерий Лавский