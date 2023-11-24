Кожемяко рассказал, как с Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагали Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться. Молодой человек отказался, сообщил губернатор на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня. Мы даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо»,— сказал губернатор, сообщает «PrimaMedia.Приморье» в своем Telegram-канале.

Россиянка Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA (освещал протесты в Белоруссии в 2020 году) Романом Протасевичем. Белорусский суд в мае 2022 года приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. 7 июня 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Ее освободили из исправительной колонии в Гомеле и передали делегации Приморского края.

Александра Горошилова