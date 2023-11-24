Бывший главный архитектор Кубани прокомментировал проект строительства метро

Проект строительства метро в Краснодаре является дорогим и сложным. Такое мнение озвучил радио «КП»-Краснодар» бывший главный архитектор Кубани Юрий Рысин.

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По словам гостя эфира, нынешняя идея строительства метро похожа на ту, что уже предлагали в городе 16–17 лет назад. Как и в прошлый раз, в проекте предлагается проложить ветку метро по улице Красной до ж/д вокзала. В прошлый раз планировали сделать 19 станций, но в итоге от идеи отказались из-за дороговизны проекта и сложных грунтово-геологических условий.

«Всегда учитывается геология, специфика грунтов, сейсмика делается и так далее. Одно дело — метро в Москве, совершенно другое дело — метро в Петербурге. Совсем по-другому проектировалось метро в Екатеринбурге. Мы изучали этот опыт. И у нас тут тоже очень серьезная специфика», – заявил господин Рысин.

Бывший главный архитектор региона напомнил также, что грунты в Краснодаре мягкие и слабые, у них «большая обводненность». Вдобавок сейсмика в краевой столице является восьмибалльной – средней. Юрий Рысин в эфире сообщил, что только на разработку проекта потребуется несколько лет. Метро к тому же является самым дорогим видом строительства, замети господин Рысин.

Ранее сообщалось, что экономическую эффективность первой ветки краснодарского метро обосновали в Высшей школе управления (ВШУ). Руководитель краевого департамента архитектуры и градостроительства Илья Поздняков уточнил, что речь идет о легком метро. Проект позиционируют как линию «Скоростного трамвая» под землей.

Вячеслав Рыжков

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